Il maltempo mette in ginocchio Venezia, Spinea semi sommerso: le immagini dei vigili del fuoco in azione
Interventi dei vigili del fuoco a Spinea e Mirano per far fronte agli effetti del maltempo nel Veneziano.
Vigili del fuoco al lavoro per il maltempo che sta interessando la provincia di Venezia. Tra le aree più colpite c’è Spinea il cui centro abitato è stato semi sommerso. Alcune strade sono state trasformate in fiumi. Diversi garage e giardini risultano allagati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.