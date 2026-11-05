Il maresciallo scavalca la ringhiera a Palmi e resta 15 minuti accanto alla 37enne: salvata con le parole
Una donna di 37 anni era oltre la ringhiera del belvedere di Sant’Elia. Un maresciallo le ha parlato prima che un collega la traesse in salvo.
Ha scavalcato la ringhiera e si è seduto accanto a lei, a pochi centimetri dal vuoto, per circa 15 minuti. Così il comandante della Stazione dei carabinieri ha salvato una donna di 37 anni al belvedere di Sant’Elia, a Palmi, in provincia di Reggio Calabria: con l’ascolto, prima ancora che con la forza.
Cosa è successo a Palmi
Come riporta il comunicato dell’Arma, la segnalazione è arrivata ai militari della Compagnia di Palmi, che hanno raggiunto il belvedere insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.
La 37enne era seduta oltre la ringhiera di protezione, sull’orlo del precipizio, in un momento di forte fragilità. La situazione era delicatissima: un solo movimento sbagliato avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.
L’intervento del maresciallo
Il maresciallo ha deciso allora di superare la barriera e di sedersi al suo fianco. Nessuna fretta, nessun gesto brusco: per circa un quarto d’ora ha parlato con lei, cercando di superarne la diffidenza e di conquistarne la fiducia. Poco distante c’era anche una psicologa che già conosceva la donna, una presenza che si è rivelata preziosa durante il dialogo. Poi è arrivato il segnale atteso: uno sguardo, un’intesa silenziosa.
In quel momento il maresciallo ha capito che la donna stava decidendo di desistere. Un secondo carabiniere si è avvicinato subito e l’ha afferrata, portandola definitivamente al sicuro. La 37enne è stata poi affidata alle cure del personale sanitario arrivato sul posto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.