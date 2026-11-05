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Il maresciallo scavalca la ringhiera a Palmi e resta 15 minuti accanto alla 37enne: salvata con le parole

Una donna di 37 anni era oltre la ringhiera del belvedere di Sant’Elia. Un maresciallo le ha parlato prima che un collega la traesse in salvo.

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vincenzo corrado

Vincenzo Corrado

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha scavalcato la ringhiera e si è seduto accanto a lei, a pochi centimetri dal vuoto, per circa 15 minuti. Così il comandante della Stazione dei carabinieri ha salvato una donna di 37 anni al belvedere di Sant’Elia, a Palmi, in provincia di Reggio Calabria: con l’ascolto, prima ancora che con la forza.

Cosa è successo a Palmi

Come riporta il comunicato dell’Arma, la segnalazione è arrivata ai militari della Compagnia di Palmi, che hanno raggiunto il belvedere insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.

La 37enne era seduta oltre la ringhiera di protezione, sull’orlo del precipizio, in un momento di forte fragilità. La situazione era delicatissima: un solo movimento sbagliato avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

L’intervento del maresciallo

Il maresciallo ha deciso allora di superare la barriera e di sedersi al suo fianco. Nessuna fretta, nessun gesto brusco: per circa un quarto d’ora ha parlato con lei, cercando di superarne la diffidenza e di conquistarne la fiducia. Poco distante c’era anche una psicologa che già conosceva la donna, una presenza che si è rivelata preziosa durante il dialogo. Poi è arrivato il segnale atteso: uno sguardo, un’intesa silenziosa.

In quel momento il maresciallo ha capito che la donna stava decidendo di desistere. Un secondo carabiniere si è avvicinato subito e l’ha afferrata, portandola definitivamente al sicuro. La 37enne è stata poi affidata alle cure del personale sanitario arrivato sul posto.

Carabinieri Repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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