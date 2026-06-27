Il marito della ministra Eugenia Roccella disperso nel lago di Vico, Luigi Cavallari si tuffa e non riemerge

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, risulta disperso nel lago di Vico. Dell’uomo si sarebbero perse le tracce per una caduta (o un tuffo) da un’imbarcazione nello specchio lacustre in provincia di Viterbo, nel Lazio, e non è più tornato a galla. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno scandagliando il lago, supportati dai rilievi dei carabinieri.

Lago di Vico, disperso il marito della ministra Roccella

Sono ore di apprensione sulle sponde del lago di Vico per Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, disperso nel pomeriggio di sabato 27 giugno.

L’allarme è scattato in località Fiorò, sulla sponda del lago nella provincia di Viterbo, nel pieno dell’ondata di calore che in questi giorni sta colpendo tutta Italia con temperature record.

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Secondo diverse testimonianze raccolte sul posto, e riportate da testate come il Corriere della Sera e Il Mattino, Cavallari si sarebbe trovato in barca insieme alla ministra prima dell’incidente. Sarebbe stata proprio Roccella a dare l’allarme intorno alle 17:30.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118. Sono in corso le ricerche da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle perlustrazioni del lago, mentre i carabinieri della compagnia di Ronciglione stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

“Ho appeso con sgomento la notizia e sto seguendo con apprensione e profonda preoccupazione quanto sta avvenendo sul lago di Vico” ha scritto in una nota Luca Zaia, presidente del Veneto e fra le prime figure politiche a parlare dell’accaduto, esprimendo vicinanza alla ministra Eugenia Roccella. “Il pensiero dell’intero Veneto va anche agli sforzi dei soccorritori, con la speranza che possano arrivare notizie positive”.

Chi è Luigi Cavallari

Luigi Cavallari è un ingegnere e accademico, originario dell’Abruzzo. È molto noto a Pescara, essendo stato a lungo docente di Tecnologia alla facoltà di Architettura dell’Università D’Annunzio.

Per sei anni, dal 2002 al 2008, è stato direttore del dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costituito presso l’Università di Chieti-Pescara. Tra il 2005 e il 2012 è stato presidente del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni della stessa Università.

Sul piano personale, mantiene da sempre un profilo bassissimo: non ha profili social e le informazioni pubbliche sul suo conto sono estremamente scarse.

Eugenia Roccella e il marito Luigi Cavallari hanno festeggiato le nozze d’oro a marzo, essendosi sposati nel 1976: la coppia ha due figli. Insieme condividono anche l’appartenenza alla Fondazione Magna Carta dell’ex ministro Gaetano Quagliarello.

La ministra aveva raccontato a Monica Setta nel programma “Storie al bivio” che lo aveva incontrato all’età di 18 anni, definendolo “l’amore della mia vita”.

Notizia in aggiornamento