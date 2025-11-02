Il Marocco "vede" il Sahara Occidentale grazie alla risoluzione Onu, su Google Maps il confine è già scomparso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il voto Onu sul Sahara Occidentale segna una vittoria diplomatica per il Marocco: il piano d’autonomia di Rabat diventa la base per una soluzione al conflitto con il Fronte Polisario. Washington e Parigi sostengono la risoluzione, mentre Google Maps rimuove già il confine per gli utenti marocchini, accendendo il dibattito.

Il Marocco “vede” il Sahara Occidentale

Il Marocco festeggia dopo il voto del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sul Sahara Occidentale, territorio di cui controlla circa l’80%. Il provvedimento apre di fatto alla possibilità di un riconoscimento della sovranità marocchina sull’ex colonia spagnola.

Per la prima volta, infatti, le Nazioni Unite indicano il piano d’autonomia elaborato da Rabat come punto di riferimento centrale nella ricerca di una soluzione al conflitto con il popolo sahrawi e il Fronte Polisario, che dura da oltre cinquant’anni.



L’Onu fino a questo momento aveva sempre favorito l’autodeterminazione del popolo sahrawi

La risoluzione, sostenuta da Stati Uniti e Franci, rappresenta per Rabat un successo diplomatico di grande peso, pur non essendo definitiva. L’Algeria, da sempre vicina alla causa sahrawi, si è astenuta.

La risoluzione Onu

In un messaggio televisivo diffuso dopo l’approvazione, il re Muhammad VI ha definito il voto un “cambiamento storico” e l’inizio di “un nuovo capitolo verso la consacrazione del carattere marocchino del Sahara”.

L’Onu aveva finora mantenuto la propria posizione a favore dell’autodeterminazione del popolo sahrawi. Con la nuova risoluzione, si sottolinea che “un’autonomia autentica potrebbe rappresentare la via più praticabile” per chiudere la disputa aperta nel 1976, quando Madrid abbandonò il territorio dopo la fine del franchismo.

Il conflitto rimane comunque complesso: Rabat continua a proporre un’autonomia interna sotto la propria sovranità, mentre il Polisario insiste per un referendum di autodeterminazione mai realizzato dal cessate il fuoco del 1991.

Nonostante l’entusiasmo, la versione finale della risoluzione è risultata meno favorevole al Marocco di quanto inizialmente previsto. Il riferimento all’autodeterminazione è stato ripristinato e il mandato della missione Onu Minurso — incaricata di organizzare il referendum — è stato rinnovato per altri dodici mesi, non per tre come proposto da Washington.

Su Google Maps il confine è sparito

Intanto, un fatto curioso ha amplificato la portata simbolica della decisione: Google Maps, dopo il voto Onu, ha rimosso per gli utenti marocchini la linea tratteggiata che separava il Marocco dal Sahara Occidentale.

La modifica, che non appare però in altri Paesi, ha suscitato entusiasmo sui social. Molti marocchini hanno interpretato l’aggiornamento come un riconoscimento digitale della sovranità di Rabat, mentre per altri rappresenta un nuovo esempio di come la tecnologia possa incidere sulle dispute geopolitiche contemporanee.

Una terra contesa

Dal periodo coloniale spagnolo, il Sahara Occidentale è rivendicato dal Fronte Polisario, che ha proclamato la Repubblica Araba Saharawi Democratica nel 1976, e dal Marocco. Quest’ultimo controlla la maggior parte del territorio dopo l’accordo di Madrid del 1975 con la Spagna e l’uscita della Mauritania nel 1979.

Il Sahara Occidentale è un’area desertica di 266mila km quadrati, ricca di fosfati e risorse ittiche. Gli attori in campo sono il Marocco, il Polisario, con base nei campi profughi in Algeria, e quest’ultima che lo sostiene, più la comunità internazionale attraverso l’Onu.