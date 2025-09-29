Il massacro del Circeo nelle parole di Donatella Colasanti: come Izzo, Guido e Ghira uccisero Rosaria Lopez

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

50 anni dopo il massacro del Circeo quella foto scattata a Donatella Colasanti, con il sangue incrostato sul corpo nudo e martoriato mentre faceva capolino dal portabagagli di quella 127 bianca parcheggiata in via Pola, fa ancora male a paura. A 17 anni sopravvisse a 36 ore di torture e violenze sessuali e il suo coraggio portò all’arresto di Angelo Izzo e Gianni Guido. Andrea Ghira fuggì e non fu mai ritrovato, se non da morto. La sua amica Rosaria Lopez, 19 anni, morì sotto le perversioni sadiche dei tre neofascisti dei Parioli. Donatella si salvò fingendosi morta. Il racconto di quella tragedia fu possibile solo grazie alle sue parole, con le quali ricostruì ogni istante di quell’inferno.

La testimonianza di Donatella Colasanti

Il 1° ottobre 1975 Donatella Colasanti è ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma. Ha una grossa fasciatura sulla testa, che poche ore prima è stata presa di mira da calci, pugni e sprangate in una villa inghiottita nella macchia mediterranea, una delle tante bellezze di San Felice Circeo (Latina).

Accanto a lei ci sono il sostituto procuratore Salvatore Vecchione e il suo assistente Prospero Prosperi. Donatella, la voce rotta dallo shock e dai dolori che la tallonano non appena accenna un pianto, inizia a parlare. Tutto ha inizio il 29 settembre 1975 alle 16, quando lei e la sua amica Rosaria Lopez, due ragazze provenienti dal quartiere della Montagnola (due “bore”, come le descrive Angelo Izzo nelle sue memorie e nel suo racconto inedito The Mob) incontrano Angelo Izzo e Gianni Guido, conosciuti qualche giorno prima.

I due propongono di partecipare a una festa in una villa a Lavinio con la promessa di riaccompagnarle a casa per l’ora di cena. Donatella e Rosaria accettano, salgono sulla 127 guidata da Gianni Guido e il gruppo parte per il mare. Ma l’auto non svolta a Lavinio, bensì prosegue verso il Circeo. Sì, c’è una villa, c’è il mare, ma non c’è la festa. Esauriti dei convenevoli di facciata, alle 18:20 inizia la via crucis della morte.

“Erano le 18,20 e ci trovavamo nel giardino. Gianni tirò fuori una pistola. Lui e Angelo cominciarono a dire che erano della banda dei Marsigliesi“, gruppo criminale di cui neofascisti e aspiranti Serpico subiscono il fascino. Izzo e Guido dicono che presto arriverà Jacques, il capo della banda che dicono essere il più cattivo del trio. In realtà si tratta di Andrea Ghira, e quel Jacques è un omaggio al criminale Jacques Berenguer, proprio il capo della banda dei marsigliesi.

Le 36 ore del massacro del Circeo

“Ci spinsero verso il bagno, e ci chiusero dentro, a chiave”, racconta Donatella. I bagni della villa del massacro diventeranno le gabbie per le due “bore”, trattate come carne da macello per le restanti ore di violenza. Gianni Guido lascia la villa e torna a Roma per qualche ora. Angelo Izzo rimane solo con le due ragazze. “A un certo punto Angelo aprì la porta, era solo, ci disse che Gianni era andato a dormire (falso, nda). Fece uscire Rosaria. Poco dopo la vidi tornare in bagno, era molto spaventata, mi disse che l’aveva obbligata a spogliarsi e che l’aveva abbracciata“.

Poi tocca a Donatella, che viene portata in una stanza, spogliata e molestata. Angelo Izzo, del resto, è impotente e dunque le sue doti da stupratore sono limitate. Questo, infatti, è ciò che lo rende furente e così sprezzante nei confronti del genere femminile. Nelle restanti ore, e con il ritorno di Gianni Guido, le due ragazze vengono costrette al sesso orale, picchiate selvaggiamente con calci e pugni sulla schiena e con ripetuti colpi alla testa.

Nel suo racconto, riportato nel libro Tre bravi ragazzi di Federica Sciarelli e Giuseppe Rinaldi, leggiamo:

Mi costrinsero a prendere il pene di Gianni in bocca. Gianni era arrabbiato, disse che non ero buona a fare niente. Lui e Angelo ridevano di me. Subito dopo mi dissero di chiamare Rosaria. Gianni diceva: “Una delle due la dobbiamo sverginare“.

E ancora:

Rosaria strillava e implorava di lasciarci andare. Angelo aveva la pistola in mano e Gianni prese una cinghia, cominciò a bestemmiare e ci disse: "State zitte, altrimenti vi ammazzo". Ci chiusero nell'altro bagno. Ogni tanto arrivava Angelo, sempre con la pistola, per minacciarci. Anche in questo bagno non c'erano finestre.

Poi arriva Andrea “Jacques” Ghira, che in una prima fase si dimostra rassicurante e redarguisce i suoi camerati per il modo in cui trattano le ragazze, alle quali dice che non le obbligherà a fare sesso con lui se non vorranno. Non sarà così. Lo vede chiaramente, Donatella. Al sostituto procuratore racconta: “Poi vidi Rosaria e Jacques uscire dalla stanza. Rosaria aveva parecchio sangue tra le gambe“.

Alle 19:30 le due ragazze e i tre “bravi ragazzi” sono nel salone. Sono gli ultimi istanti di vita di Rosaria Lopez. Izzo, Ghira e Guido decidono di sedarle e preparano delle iniezioni di “liquido rosso”. “Pensai al cloroformio”. Donatella subisce tre iniezioni, ma senza effetto. Poi Izzo porta Rosaria al piano di sopra, dove si alterneranno anche Ghira e Guido. Donatella sente “dei rantoli come di qualcuno che cerca di riprendere fiato”. Rosaria Lopez muore così, annegata nella vasca da bagno. Gli aguzzini si accaniscono su Donatella: “Madonna, questa non muore“, come dice Gianni Guido mentre riprende a torturarla.

Le legano una cinghia al collo, la trascinano per il pavimento, la colpiscono ripetutamente sulla testa. Donatella perde i sensi, si risveglia e nota che i tre sono altrove per pulire il sangue. La ragazza raggiunge il telefono: “Pronto, mi stanno ammazzando, sono a Lavinio”, ma i pariolini se ne accorgono e la massacrano di botte. Da questo momento Donatella si finge morta. Il resto è storia nota.

Guido pilota la sua 127 fino a via Pola, a Roma, con Izzo seduto sul sedile passeggero e le due ragazze nel portabagagli. Poi si allontanano e Donatella può chiedere aiuto.

“Solo quando ci fermammo a Roma cominciai a chiedere aiuto. Rosaria era sempre inerte. Io non capivo neanche dove avesse la testa. Ma naturalmente lo avevo capito, che era morta”, racconta la ragazza al sostituto procuratore.

Che fine hanno fatto Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira

Angelo Izzo è evaso più volte e ha ucciso ancora: nel 2004 ottiene la semilibertà nel carcere di Campobasso e l’anno dopo uccide Maria Carmela Linciano e la figlia minorenne Valentina Maiorano a Ferrazzano (Campobasso), moglie e figlia di un pentito della Sacra Corona Unita. Verrà nuovamente condannato all’ergastolo, che sta scontando presso il carcere di Velletri.

Gianni Guido, condannato all’ergastolo in primo grado, si vede ridurre la pena a 30 anni nel 1980 per il sopraggiunto pentimento e per il risarcimento corrisposto alla famiglia di Rosaria Lopez. Nel 2009, anch’egli dopo varie evasioni, è tornato in libertà.

Di Andrea Ghira si sono perse le tracce dopo il massacro del Circeo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, nel 1976 a Madrid – probabilmente grazie a una rete di protezioni – si sarebbe arruolato nella Legione Straniera sotto il falso nome di Massimo Testa de Andrés. Il 9 settembre 1994 viene ritrovato senza vita nella sua abitazione a Melilla, stroncato da un’overdose, ma la famiglia di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti non sono mai state convinte della sua morte.

La conferma arriva nel 2016, quando i medici legali Giovanni Arcudi e Giuseppe Novelli incaricati dalla Procura per accertarsi sulla salma sepolta a Melilla espongono i loro risultati: quei resti sono di Andrea Ghira, il terzo “bravo ragazzo” del Circeo. Donatella Colasanti non fa in tempo a scoprire la sorte del suo terzo aguzzino: è morta nel 2005, 11 anni prima quel test del Dna, stroncata da un tumore.