Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia fa felice gli albergatori: ecco perché esultano

Il 28 giugno a Venezia si è concluso il sontuoso matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. In un contesto segnato anche da proteste, gli albergatori veneziani rimarcano l’effetto economico immediato, tra prenotazioni sold-out e visibilità internazionale. Resta aperto il dibattito tra sostenitori del turismo d’elite e oppositori della mercificazione urbana.

Il matrimonio Bezos – Sanchez a Venezia fa felice gli albergatori

Come riporta Adnkronos, gli albergatori di Venezia descrivono il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia come una “boccata d’ossigeno” per un settore in difficoltà.

Antonio Onorato, gestore della Palazzina Grassi e membro di Ava-Federalberghi, conferma piena occupazione negli hotel di lusso – dall’Aman al Gritti Palace, passando per Danieli e St. Regis – così come nelle strutture limitrofe.

ANSA

Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia

Il boom di prenotazioni e consumi, spiega, arriva in un momento segnato da tensioni geopolitiche e calo del turismo: “Sono numeri che dicono che vendere Venezia come destinazione high-end funziona”.

Occasione unica, ma gli albergatori puntano alla continuità

Pur apprezzando l’indotto generato dal matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, gli albergatori insistono: non si tratti di un episodio isolato.

Serve una programmazione strutturata di eventi di prestigio, meglio se legati a congressi, arte e alta moda, capaci di replicare risultati simili.

“La città ha dimostrato di poter gestire appuntamenti globali senza paralizzare la sua quotidianità”, afferma Onorato, lodando la sicurezza discreta e l’organizzazione fluida.

Proteste limitate, ma il messaggio resta forte

Le manifestazioni, promosse da gruppi come No Space for Bezos ed Extinction Rebellion, hanno fatto sentire la loro voce a San Marco e sui ponti, con striscioni contro la “privatizzazione” di Venezia e attacchi al “turismo dei miliardari”.

Sebbene la mobilitazione locale sia stata contenuta dalle forze dell’ordine, in guardia tra manifestanti e vip, gli albergatori sottolineano che tali proteste non hanno turbato il flusso turistico o il lavoro degli operatori.

Evento blindato, ospiti “senza paletti”

Durante il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, il sistema security si è dimostrato efficiente e non invasivo.

Gli ospiti hanno camminato liberamente in città, confermando la percezione di una Venezia sicura e gestibile anche per eventi globali. Nessuna restrizione drammatica alla mobilità urbana: dettagli logistici limitati, soprattutto grazie alla scelta di adattare location e spostamenti in acqua.