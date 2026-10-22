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Dieci misure cautelari e sequestri per 900mila euro nell’indagine su presunte frodi ai fondi agricoli europei: sei persone sono state arrestate su richiesta della Procura europea di Palermo. I provvedimenti sono stati eseguiti dai Carabinieri nei confronti di residenti nelle province di Messina, Enna e Caltanissetta.

L’indagine sui contributi agricoli

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta il 22 ottobre 2026 dai militari della Sezione Frodi UE del Comando per la Tutela Agroalimentare, con sede a Roma.

Le misure sono state disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna. Le indagini, svolte tra il 2024 e il 2025 sotto il coordinamento dell’EPPO, avrebbero ricostruito l’attività di due presunti gruppi criminali, collegati da figure sospettate di averne organizzato e promosso le iniziative.

Le pratiche per i fondi Ue

Secondo gli investigatori, i gruppi avrebbero gestito per conto di decine di agricoltori locali le richieste di contributi, facendo ricorso a pratiche ingannevoli per ottenere i finanziamenti dell’Unione europea e danneggiarne gli interessi finanziari. Per elaborare e trasmettere le domande sarebbe stato utilizzato anche un Centro di Assistenza Agricola (CAA) che avrebbe operato abusivamente.

Nel presunto meccanismo sarebbero stati coinvolti terreni agricoli concessi in locazione dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), ente pubblico che sostiene il comparto e favorisce l’accesso ai fondi fondiari. I terreni sarebbero stati indicati nelle richieste di finanziamento comunitario anche se, secondo quanto accertato, non erano stati pagati i canoni previsti dalle convenzioni.

Le accuse e i sequestri

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di presunta partecipazione ad associazioni a delinquere finalizzate alla truffa aggravata per ottenere erogazioni pubbliche e all’esercizio abusivo di funzioni pubbliche. L’inchiesta ha portato anche a decreti di sequestro, compresi quelli per equivalente, per un valore complessivo di 900.000 euro.

La Procura europea è l’ufficio indipendente dell’Unione che indaga e persegue i reati lesivi degli interessi finanziari comunitari.

Carabinieri