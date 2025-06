Medico Marco Castellano licenziato a Venezia, la versione sul malore durante il turno: "Rischiavo l'infarto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il medico Marco Castellano, licenziato a Venezia per essere andato al pronto soccorso mentre era in turno, ha raccontato la sua versione dei fatti sul malore accusato in servizio: “Rischiavo l’infarto”, ha spiegato Castellano, già operato al cuore con quattro stent coronarici. Il medico si è allontanato dal posto di lavoro 8 minuti prima della fine del turno, per andare in pronto soccorso.

Il malore di Marco Castellano

Al Corriere del Veneto’, Marco Castellano ha raccontato quanto accaduto 12 febbraio nella sede del punto di primo intervento nella frazione di Ca’ Savio dove stava prestando servizio. Secondo lui la ragione del malore potrebbe essere stata l’aver fatto “le scale un paio di volte di corsa”. “Sarà stato per quello, forse ho esagerato, ma mi sono sentito male” ha detto Castellano.

Il medico ha spiegato ancora: “I primi sintomi sono arrivati intorno alle 18,40-18,45. Ho preso le medicine prescritte dopo l’intervento al cuore, le ho sempre con me. Ho anche accolto dei pazienti. Nonostante i farmaci, i sintomi un’ora dopo non erano ancora passati”.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Marco Castellano era in servizio nel punto di primo intervento nella frazione di Ca’ Savio. Si è allontanato per dirigersi al pronto soccorso di Jesolo, distante 20 km.

Castellano ha spiegato che in quel momento era necessario fare un elettrocardiogramma, ma non era possibile farlo al punto di primo intervento dove si trovava. “Ero rimasto da solo, era necessario avere il medico” ha detto.

Marco Castellano ha così deciso di finire in anticipo il turno, per dirigersi al pronto soccorso di Jesolo (20 chilometri di distanza): “Esattamente otto minuti prima della conclusione. Non avevo scelta. Dieci minuti prima della fine del turno ho deciso di andare in ospedale e alle 20,12 ho mandato un messaggio alla direttrice della Croce Verde per avvisarla”.

Il “licenziamento” di Marco Castellano

Una settimana dopo Marco Castellano ha ricevuto la Pec in cui si comunicava l’interruzione del rapporto di lavoro.

“Non mi hanno mai chiesto se stessi bene. È stata una circostanza mortificante” ha detto il medico.

La nota della Croce Verde

La Croce Verde ha diffuso una nota sottolineando che “non si tratta di un licenziamento ma di revoca di un incarico libero professionale e autonomo, senza peraltro obblighi di durata”.

In merito al motivo della decisione, la Croce Verde ha spiegato: “Il medico è uscito dal Punto di Primo Intervento senza informare preventivamente la Direzione della Croce Verde, l’equipaggio né la Centrale Operativa Suem118 di Venezia che ne gestisce il coordinamento”.

Nella nota si evidenzia inoltre che con Marco Castellano “è venuto meno il vincolo fiduciario del rapporto di libera professione”.