Il messaggio della torre di controllo di Fiumicino a Papa Leone in partenza per l'America Latina: il video

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Santo Padre. A nome di Enav Le rivolgiamo un caloroso saluto e l’augurio di un buon viaggio”. Comincia così il messaggio che la torre di controllo dell’aeroporto di Roma Fiumicino ha inviato a Papa Leone XIV il 6 novembre 2026, al decollo per il viaggio apostolico in America Latina. “Ogni giorno ci prendiamo cura di chi attraversa i nostri cieli. Oggi è per noi un onore accompagnarLa nel suo cammino di incontro e dialogo tra i popoli. Possano le Sue parole raggiungere ogni cuore, aiutando tutti noi a coltivare la pace e le relazioni umane. Buon volo Santità”, prosegue il messaggio dei controllori di volo. Come riporta Vatican News, il Papa è partito alle 7.05 con un Airbus A330 di Ita Airways, per oltre 13 ore e mezza di volo. La prima tappa è Montevideo, in Uruguay, fino all’8 novembre; poi il viaggio proseguirà in Argentina e Perù, con rientro a Roma previsto il 17 novembre.