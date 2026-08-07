Il messaggio di Cesare Cremonini a Teresa Guccini figlia di Francesco: "Era il padre di tanti, le voglio bene"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La morte di Francesco Guccini, scomparso a 86 anni, ha toccato i cuori di fan e artisti: il cantautore Cesare Cremonini ha dedicato un lungo e intenso messaggio su Instagram a Teresa Guccini, figlia di Francesco, con parole cariche di affetto e riconoscenza.

Il messaggio di Cesare Cremonini a Teresa Guccini

“C’era un gran silenzio fuori ieri e dentro tutto il trambusto possibile. Così non ho chiuso occhio stanotte. Non avendo conosciuto l’ebbro vociare delle osterie fuori porta ho pensato che questo turbamento somigliasse a quel casino notturno di discussioni e risate e accordi di barrè per chitarre stonate”.

È questo l’incipit del commosso messaggio di Cesare Cremonini. Che continua: “Francesco Guccini era il padre di Teresa a cui voglio bene ed era un po’ il padre di tanti o di tutti, per via della parola”.

Cesare Cremonini sui padri

Il messaggio prosegue ancora: “I padri sono cuori di pietra perché le posseggono, le parole. Lucio Dalla, orfano di padre, ne ebbe bisogno con Roversi, che gliele insegnò una per una. Bisogna poi litigarci con i padri, per farsi la propria lingua. Nei periodi bui, però, e questo lo è, quando si bruciano i libri o come adesso persino scompaiono, sono loro che lassù tra le montagne conservano quelli rimasti”.

Poi Cremonini si rivolge direttamente alla figlia di Francesco Guccini: “Un giorno, Teresa, quella biblioteca, vorrei visitarla, se vorrai anche tu”.

Poi un ricordo personale: “Anche mio padre era un cuore di pietra pur vivendo nelle case di pianura, le cui rocce che tengono su i tetti sono coperte dagli intonaci rossi dei casolari”.

“Ne aveva una bellissima ed è ancora intatta. Ogni tanto vado a guardarla e mi porto a casa alcuni libri e una fotografia”, prosegue Cremonini.

Cesare Cremonini e il ringraziamento a Francesco Guccini

La conclusione del cantautore, con un ringraziamento all’artista scomparso: “Si fa fatica oggi anche a riascoltare le canzoni. Grazie Francesco Guccini, ma ancor di più grazie a tutti i ragazzi e ragazze che lo hanno ascoltato studiando i suoi versi poetici. Vorrei che le sue canzoni venissero studiate nelle scuole insieme ai grandi poeti italiani”.

Cerimonia commemorativa per Francesco Guccini

A settembre verrà organizzata una cerimonia commemorativa, i cui dettagli sono ancora da definire, per onorare Francesco Guccini.