Il messaggio di Marco Cappato per la morte di Emma Bonino: "Le sue lotte possano nutrire l'impegno di molti"
Cappato ricorda Emma Bonino: la sua eredità ispiri la lotta per la Democrazia e i diritti civili
“Credo che oggi anche molte persone che non hanno mai conosciuto Emma Bonino, in realtà piangano la morte di una persona che è stata vicina a loro in scelte delicate e importanti della loro vita”, ha detto Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni in un video sui canali dell’associazione. “Io spero che la memoria delle lotte, che per una vita Emma ha fatto, possa nutrire per il futuro l’impegno di molti, di qualsiasi appartenenza politica, che ritengano importante difendere la Democrazia liberale da chi vorrebbe farci tornare indietro e distruggere le conquiste civili, che anche grazie a Emma, questo Paese ha realizzato”, ha concluso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.