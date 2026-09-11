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“Credo che oggi anche molte persone che non hanno mai conosciuto Emma Bonino, in realtà piangano la morte di una persona che è stata vicina a loro in scelte delicate e importanti della loro vita”, ha detto Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni in un video sui canali dell’associazione. “Io spero che la memoria delle lotte, che per una vita Emma ha fatto, possa nutrire per il futuro l’impegno di molti, di qualsiasi appartenenza politica, che ritengano importante difendere la Democrazia liberale da chi vorrebbe farci tornare indietro e distruggere le conquiste civili, che anche grazie a Emma, questo Paese ha realizzato”, ha concluso.