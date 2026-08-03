Il messaggio di Monica Leofreddi a Milo Infante dopo l'addio alla Rai e il passaggio a Mediaset: "Sono onesta"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo quarant’anni in Rai, Monica Leofreddi passa a Mediaset al fianco di Milo Infante, debuttando il 24 agosto su Rete4 con Ore 11. La conduttrice ha espresso profonda gratitudine al collega per lo spazio concessole negli ultimi anni a Ore 14, ammettendo come le scelte personali e la maternità ne abbiano condizionato la carriera. La conduzione di Ore 14 passerà a Salvo Sottile.

Monica Leofreddi passa a Mediaset al fianco di Milo Infante

Dopo quasi quattro decenni di carriera trascorsi tra gli studi di Viale Mazzini, Monica Leofreddi ufficializza l’addio definitivo alla Rai per intraprendere un nuovo percorso professionale sulle reti Mediaset.

La svolta palinsestuale, anticipata nelle scorse settimane da un susseguirsi di indiscrezioni sorte sul web e alimentate da un fuorionda con la giornalista Manuela Moreno, inizierà il prossimo 24 agosto. La conduttrice diventerà infatti uno dei volti principali della fascia mattutina di Rete4, prendendo parte a Ore 11, il nuovo contenitore informativo in onda tutti i giorni dalle 11:00 alle 13:00.

ANSA

Il debutto nella nuova rete non si limiterà alla fascia del mattino: nei programmi autunnali figura anche l’impegno in prima serata nel format Verità nascoste, segnando un netto cambio di passo nella sua presenza sul piccolo schermo prima di concedersi una pausa estiva.

La gratitudine verso Infante e l’amarezza per le scelte della Rai

In una intervista rilasciata all’ANSA, la giornalista ha analizzato le motivazioni che l’hanno spinta al trasferimento al Biscione, chiamando in causa sia la collaborazione ventennale con Milo Infante sia la mancanza di proposte concrete da parte della tv di Stato: “Sono onesta: se non fosse stato per Milo, avrei avuto un ruolo sicuramente più marginale“.

La Leofreddi ha poi ricordato come, dopo le esperienze al timone di Italia sul Due e Torto o Ragione, non le siano state più offerte vere occasioni di conduzione. La presenza quotidiana in qualità di opinionista a Ore 14 si è rivelata determinante per evitare di finire nel dimenticatoio.

La conduttrice ha sottolineato come la scelta di fare un passo indietro per dedicarsi alla famiglia e alla maternità abbia comportato una penalizzazione in termini di continuità lavorativa, una condizione purtroppo comune a molte donne nel mondo dello spettacolo.

Il passaggio di testimone a Salvo Sottile

L’uscita di scena dell’affiatato duo ridisegna i palinsesti di Rai 2, dove il programma Ore 14 vedrà il passaggio di consegne al giornalista Salvo Sottile, per il quale Leofreddi ha speso parole di sincera stima definendolo un professionista capace di fare un ottimo lavoro.

Dal canto suo, Milo Infante si appresta ad affrontare una stagione particolarmente intensa sul fronte Mediaset, con diversi impegni distribuiti tra Rete 4 e Canale 5.

Leofreddi ha tenuto a ribadire come dietro la scelta di seguirlo ci sia prima di tutto una profonda stima professionale per un collega noto per il suo approccio rigoroso e mai incline al semplice sensazionalismo.