Il messaggio di uguaglianza lanciato da Sergio Mattarella a Castelporziano: "Rimuoviamo ostacoli e barriere"
Mattarella invita a superare pregiudizi ed egoismo per garantire una vita dignitosa a tutti i cittadini
“Castelporziano conserva e custodisce un insieme di bellezze naturali e di storia, ma da anni ha assunto un ruolo prezioso: inviare ogni estate un messaggio alla comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili, contro i quali si può agire anche se c’è molta strada da fare, ma anche ostacoli nascosti nell’egoismo, nel pregiudizio e nell’ignoranza”. L’ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo la cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per bambini, anziani e persone fragili promosse dalla presidenza della Repubblica, in corso nella tenuta di Castelporziano alle porte di Roma.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.