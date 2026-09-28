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“Castelporziano conserva e custodisce un insieme di bellezze naturali e di storia, ma da anni ha assunto un ruolo prezioso: inviare ogni estate un messaggio alla comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili, contro i quali si può agire anche se c’è molta strada da fare, ma anche ostacoli nascosti nell’egoismo, nel pregiudizio e nell’ignoranza”. L’ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo la cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per bambini, anziani e persone fragili promosse dalla presidenza della Repubblica, in corso nella tenuta di Castelporziano alle porte di Roma.