Il "Michael Jackson thailandese" condannato per aver ucciso due persone in un incidente stradale

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Tik Shiro, noto come “Michael Jackson thailandese“, è stato arrestato e condannato a due anni di reclusione per guida in stato d’ebbrezza. La rockstar ha causato un incidente stradale che ha provocato la morte di due persone. È stata disposta anche la revoca della patente del 64enne.

Arrestato il “Michael Jackson thailandese”

Il Tribunale penale di Min Buri a Bangkok in Thailandia ha condannato il famoso cantante pop-rock Manaswin “Tik Shiro” Nuntasane a due anni di reclusione senza sospensione della pena per guida in stato di ebbrezza e ha disposto la revoca della sua patente di guida.

La sentenza è stata emessa sul caso avviato dalla procura contro Manaswin, 64 anni, accusato di guida in stato di ebbrezza con conseguente morte, guida spericolata con conseguente morte e guida spericolata con conseguenti danni alla proprietà altrui.

L’incidente d’auto al centro dell’indagine è avvenuto il 10 ottobre 2024 intorno alle 4 del mattino del 10 ottobre 2024.

Il cantante ha investito con un furgone una motocicletta su un ponte in Theparak Road, nel quartiere di Sukhaphiban 5, nel distretto di Sai Mai a Bangkok.

Morte due persone nell’incidente

Lo scontro tra il furgone e la moto ha causato la morte sul colpo di Thianporn “Meiji” Siwapornpitak, 28 anni, e successivamente anche del fratello minore della vittima che era rimasto gravemente ferito.

Chakkrapat “Junior”, 21 anni, era uno studente del secondo anno di discipline umanistiche presso un’importante università e aveva riportato gravi ferite a causa dell’impatto, dopo essere caduto da un’altezza di circa 10 metri dal ponte. È deceduto in ospedale il 18 marzo 2025.

Gli inquirenti hanno accertato che al momento dell’incidente il tasso alcolemico di Tik Shiro superava il limite legale di 50 mg.

Il risarcimento ai parenti delle vittime

Come riporta il Bangkok Post, durante il processo, l’imputato ha versato 3,5 milioni di baht a titolo di risarcimento ai genitori delle vittime. Tuttavia, le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sui danni civili.

Il tribunale ha dichiarato Manaswin colpevole di guida in stato di ebbrezza con conseguente morte e lo ha inizialmente condannato a quattro anni di reclusione. La pena è stata ridotta della metà, a due anni, in quanto si è dichiarato colpevole.

Il tribunale ha quindi ordinato l’immediata reclusione e la revoca della patente di guida.

Il padre dei due ragazzi morti nell’incidente ritiene insufficiente la condanna della rockstar a soli due anni. Ha inoltre espresso perplessità in merito all’alcoltest, sottolineando che è stato effettuato sette ore dopo l’incidente e non sul luogo dello stesso. Il test ha rilevato un tasso alcolemico di 106 mg.

Secondo il padre delle vittime, se l’esame fosse stato effettuato immediatamente dopo l’incidente, il tasso alcolemico avrebbe potuto superare i 200 mg.

Intanto, il team legale del signor Manaswin sta cercando di ottenere la libertà su cauzione e intende presentare ricorso.