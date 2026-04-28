Il miglior pesto genovese per Altroconsumo è fatto in casa, salvi solo 3 industriali: grandi marchi bocciati

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Secondo Altroconsumo il miglior pesto alla genovese non si trova nei supermercati. L’associazione dei consumatori ha passato in rassegna ben 79 tipologie di pesto vendute nella grande distribuzione, e solo tre prodotti sono stati giudicati accettabili. Tutti gli altri pesti sono stati bocciati, principalmente per la presenza eccessiva di grassi saturi.

Pesto alla genovese, meglio farlo in casa

Detto in altre parole, il miglior pesto alla genovese è quello fatto in casa. E se si cerca un prodotto di qualità, è quasi impossibile trovarlo nei supermercati. A dirlo sono i dati della ricerca condotta da Altroconsumo sul piatto simbolo della cucina ligure.

Gli ingredienti di base sono semplici: basilico fresco, olio extravergine d’oliva, aglio, pinoli, parmigiano Reggiano grattugiato, pecorino grattugiato, sale grosso. Ma le esigenze della grande distribuzione, ovviamente, sono altre e devono fare i conti con la conservazione del prodotto, anche per lunghi periodi.

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Le marche di pesto alla genovese analizzate da Altroconsumo

L’analisi condotta da Altroconsumo è basata su 79 versioni del pesto, tra classiche e varianti. Nessuno ha raggiunto la sufficienza, e solo tre versioni sono state ritenute “accettabili”. Si tratta di:

Lettere dall’Italia (MD) Pesto alla genovese – 42 punti

Lettere dall’Italia (MD) Pesto senza aglio – 42 punti

Vemondo (Lidl) Pesto vegano al basilico – 41 punti

Poco soddisfacente il giudizio di Altroconsumo sugli altri prodotti analizzati, che si fermano nel range tra i 39 e i 42 punti. Eccoli:

Alce Nero Pesto alla genovese

Amo essere eccellente (Eurospin) Pesto alla genovese

Baresa (Lidl) Pesto alla genovese

Baresa (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio

Barilla Pesto alla genovese

Barilla Pesto alla genovese senz’aglio

Barilla Pesto basilico e mozzarella di bufala campana Dop

Barilla Pesto basilico e limone

Barilla Pesto basilico e pistacchio

Barilla Pesto con rucola

Barilla Pesto vegan basilico

Biffi Pesto

Biffi Pesto 100% vegetale senza formaggio

Biffi Pesto biologico

Biffi Pesto fresco alla genovese

Biffi Pesto fresco senza aglio

Biffi Pesto senza aglio

Buitoni Pesto fresco alla genovese

Buitoni Pesto fresco alla genovese senz’aglio

Carrefour Classic Pesto

Carrefour Extra Pesto con basilico genovese Dop

Carrefour Extra Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop

Conad Pesto alla genovese

Conad Pesto fresco alla genovese

Conad Pesto fresco alla genovese senz’aglio

Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop senza aglio

Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop

Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese

Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese senz’aglio

Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti – Pesto al basilico senza aglio

Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti – Pesto al basilico

Deluxe (Lidl) Pesto basilico e rucola con anacardi

Esselunga Bio Pesto con basilico genovese Dop senza aglio

Esselunga Top Pesto con basilico genovese Dop

Esselunga Top Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop

Lettere dall’Italia (MD) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop

Lettere dall’Italia (MD) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop senz’aglio

Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese con aglio

Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio

Pam Pesto alla genovese con aglio

Pam Pesto alla genovese senz’aglio

Pam Pesto fresco con aglio

Pam Pesto fresco senz’aglio

Polli Pesto alla genovese

Polli Pesto alla genovese senz’aglio

Sapori & Dintorni (Conad) Pesto alla genovese

Sapori & Dintorni (Conad) Pesto genovese con basilico genovese

Simpl (Carrefour) Pesto con aglio con basilico italiano

Terre d’Italia Pesto della Liguria con Basilico genovese Dop e olio extra vergine di oliva

Tesori dell’Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop

Tesori dell’Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese senz’aglio con basilico genovese Dop

Tigullio Gran Pesto alla genovese

Tigullio Gran Pesto alla genovese cremoso

Tigullio Gran Pesto alla genovese senz’aglio

Verso Natura (Conad) Pesto alla genovese senz’aglio biologico

Vivi Verde Bio (Coop) Pesto alla genovese biologico senz’aglio

Due prodotti, infine, sono stati classificati come “molto scarsi”.

Perché il pesto alla genovese dei supermercati è stato bocciato

Secondo Altroconsumo, i problemi dei prodotti analizzati risiedono nell’alto grado di trasformazione industriale. Non si tratterebbe, quindi, di un problema dei singoli marchi, ma dell’intero modello produttivo. Ingredienti e valori nutrizionali hanno portato alla bocciatura delle varianti di pesto prese in esame.

Elevata quantità di grassi saturi, formaggi e frutta secca (anacardi e pinoli) non depongono a favore di questi prodotti, che spesso presentano anche sale e additivi che non ne migliorano il profilo nutrizionale.

Il mercato globale del pesto alla genovese

Il leader mondiale del pesto, secondo gli ultimi dati disponibili riferiti al 2024, è Barilla. L’azienda italiana detiene il 37,8% del mercato globale ed esporta l’80% della produzione realizzata nello stabilimento di Rubbiano (Parma), il più grande d’Europa per i sughi. Negli ultimi anni ha investito oltre 150 milioni di euro nel sito. Il pesto è in forte crescita perché in linea con i trend “plant based” e di praticità. I mercati chiave per il pesto Barilla sono Germania e Francia.