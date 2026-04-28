Il miglior pesto genovese per Altroconsumo è fatto in casa, salvi solo 3 industriali: grandi marchi bocciati
L’analisi di Altroconsumo sul pesto alla genovese boccia quasi tutti i prodotti industriali: ecco per quali motivi
Secondo Altroconsumo il miglior pesto alla genovese non si trova nei supermercati. L’associazione dei consumatori ha passato in rassegna ben 79 tipologie di pesto vendute nella grande distribuzione, e solo tre prodotti sono stati giudicati accettabili. Tutti gli altri pesti sono stati bocciati, principalmente per la presenza eccessiva di grassi saturi.
- Pesto alla genovese, meglio farlo in casa
- Le marche di pesto alla genovese analizzate da Altroconsumo
- Perché il pesto alla genovese dei supermercati è stato bocciato
- Il mercato globale del pesto alla genovese
Pesto alla genovese, meglio farlo in casa
Detto in altre parole, il miglior pesto alla genovese è quello fatto in casa. E se si cerca un prodotto di qualità, è quasi impossibile trovarlo nei supermercati. A dirlo sono i dati della ricerca condotta da Altroconsumo sul piatto simbolo della cucina ligure.
Gli ingredienti di base sono semplici: basilico fresco, olio extravergine d’oliva, aglio, pinoli, parmigiano Reggiano grattugiato, pecorino grattugiato, sale grosso. Ma le esigenze della grande distribuzione, ovviamente, sono altre e devono fare i conti con la conservazione del prodotto, anche per lunghi periodi.
Le marche di pesto alla genovese analizzate da Altroconsumo
L’analisi condotta da Altroconsumo è basata su 79 versioni del pesto, tra classiche e varianti. Nessuno ha raggiunto la sufficienza, e solo tre versioni sono state ritenute “accettabili”. Si tratta di:
- Lettere dall’Italia (MD) Pesto alla genovese – 42 punti
- Lettere dall’Italia (MD) Pesto senza aglio – 42 punti
- Vemondo (Lidl) Pesto vegano al basilico – 41 punti
Poco soddisfacente il giudizio di Altroconsumo sugli altri prodotti analizzati, che si fermano nel range tra i 39 e i 42 punti. Eccoli:
- Alce Nero Pesto alla genovese
- Amo essere eccellente (Eurospin) Pesto alla genovese
- Baresa (Lidl) Pesto alla genovese
- Baresa (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio
- Barilla Pesto alla genovese
- Barilla Pesto alla genovese senz’aglio
- Barilla Pesto basilico e mozzarella di bufala campana Dop
- Barilla Pesto basilico e limone
- Barilla Pesto basilico e pistacchio
- Barilla Pesto con rucola
- Barilla Pesto vegan basilico
- Biffi Pesto
- Biffi Pesto 100% vegetale senza formaggio
- Biffi Pesto biologico
- Biffi Pesto fresco alla genovese
- Biffi Pesto fresco senza aglio
- Biffi Pesto senza aglio
- Buitoni Pesto fresco alla genovese
- Buitoni Pesto fresco alla genovese senz’aglio
- Carrefour Classic Pesto
- Carrefour Extra Pesto con basilico genovese Dop
- Carrefour Extra Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop
- Conad Pesto alla genovese
- Conad Pesto fresco alla genovese
- Conad Pesto fresco alla genovese senz’aglio
- Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop senza aglio
- Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese senz’aglio
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti – Pesto al basilico senza aglio
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti – Pesto al basilico
- Deluxe (Lidl) Pesto basilico e rucola con anacardi
- Esselunga Bio Pesto con basilico genovese Dop senza aglio
- Esselunga Top Pesto con basilico genovese Dop
- Esselunga Top Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop
- Lettere dall’Italia (MD) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop
- Lettere dall’Italia (MD) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop senz’aglio
- Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese con aglio
- Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio
- Pam Pesto alla genovese con aglio
- Pam Pesto alla genovese senz’aglio
- Pam Pesto fresco con aglio
- Pam Pesto fresco senz’aglio
- Polli Pesto alla genovese
- Polli Pesto alla genovese senz’aglio
- Sapori & Dintorni (Conad) Pesto alla genovese
- Sapori & Dintorni (Conad) Pesto genovese con basilico genovese
- Simpl (Carrefour) Pesto con aglio con basilico italiano
- Terre d’Italia Pesto della Liguria con Basilico genovese Dop e olio extra vergine di oliva
- Tesori dell’Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop
- Tesori dell’Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese senz’aglio con basilico genovese Dop
- Tigullio Gran Pesto alla genovese
- Tigullio Gran Pesto alla genovese cremoso
- Tigullio Gran Pesto alla genovese senz’aglio
- Verso Natura (Conad) Pesto alla genovese senz’aglio biologico
- Vivi Verde Bio (Coop) Pesto alla genovese biologico senz’aglio
Due prodotti, infine, sono stati classificati come “molto scarsi”.
Perché il pesto alla genovese dei supermercati è stato bocciato
Secondo Altroconsumo, i problemi dei prodotti analizzati risiedono nell’alto grado di trasformazione industriale. Non si tratterebbe, quindi, di un problema dei singoli marchi, ma dell’intero modello produttivo. Ingredienti e valori nutrizionali hanno portato alla bocciatura delle varianti di pesto prese in esame.
Elevata quantità di grassi saturi, formaggi e frutta secca (anacardi e pinoli) non depongono a favore di questi prodotti, che spesso presentano anche sale e additivi che non ne migliorano il profilo nutrizionale.
Il mercato globale del pesto alla genovese
Il leader mondiale del pesto, secondo gli ultimi dati disponibili riferiti al 2024, è Barilla. L’azienda italiana detiene il 37,8% del mercato globale ed esporta l’80% della produzione realizzata nello stabilimento di Rubbiano (Parma), il più grande d’Europa per i sughi. Negli ultimi anni ha investito oltre 150 milioni di euro nel sito. Il pesto è in forte crescita perché in linea con i trend “plant based” e di praticità. I mercati chiave per il pesto Barilla sono Germania e Francia.