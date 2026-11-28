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Al congresso Anm di Napoli il ministro Carlo Nordio chiede ai magistrati di accettare un pagamento differito o a rate del quasi miliardo di stipendi arretrati riconosciuto dal Consiglio di Stato. Nicola Gratteri boccia la proposta e cita gli aumenti ai funzionari di Palazzo Chigi: “se c’è crisi, si taglino anche gli stipendi di dirigenti pubblici e parlamentari”.

Nordio: stipendi ai magistrati a rate

Un miliardo è un miliardo, e la soluzione ideale sarebbe dilazionare i pagamenti. Questa la strada che il ministro della Giustizia Carlo Nordio indica ai magistrati per chiudere la partita degli arretrati in busta paga. Nell’ottica di onorare le somme che Palazzo Chigi deve versare, dopo le pronunce del Consiglio di Stato, il Guardasigilli ha lanciato la proposta dal palco del congresso dell’Associazione nazionale magistrati a Napoli.

Il ministro non contesta l’obbligo di pagare: “Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata” ha affermato. Subito dopo, però, ha chiesto alle toghe un gesto di responsabilità legato al momento economico. Il saldo, a suo dire, “può e deve essere, in ragione di opportunità e di sensibilità, magari differito o rateizzato o spalmato”. E ha aggiunto: “Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all’opportunità”.

ANSA

Gratteri non ci sta

A stretto giro è arrivata la replica del procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, per il quale l’ipotesi “non è una soluzione” e ha messo in dubbio il motivo dato dal governo. “Meloni come motivazione ufficiale dice che non ci sono soldi. E allora mi dovrebbero spiegare perché ad aprile 2026 è stato aumentato lo stipendio, su contrattazione, ai funzionari di Palazzo Chigi, mentre l’aumento dello stipendio dei magistrati è automatico per legge”.

Secondo il magistrato, quei dipendenti avrebbero ricevuto 540 euro in più al mese, con gli arretrati pagati in un colpo solo. Gratteri si è poi detto pronto a vedersi ridurre il compenso, a patto che il sacrificio tocchi anche altre categorie: “Io guadagno oggi 8.500 euro al mese e sono a fine carriera. Quindi abbassatemi lo stipendio di mille euro, ma poi per coerenza e proporzionalmente, abbassiamo lo stipendio dei dirigenti pubblici che guadagnano più di 8.500 euro al mese”.

“E per coerenza” ha aggiunto “anche ai parlamentari che, sommando tutti i benefit, arrivano a 15mila euro”. Non è mancata una frecciata sulla presenza degli eletti in Aula, quando il procuratore ha ricordato un recente intervento del ministro dell’Economia davanti a banchi vuoti.

Da dove nasce il miliardo conteso

La vertenza parte da un Dpcm del governo Draghi dell’agosto 2021 sugli adeguamenti degli stipendi delle toghe, impugnato da alcuni magistrati e dall’Anm. Con le sentenze 6003 e 6004 del 9 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha riconosciuto tre errori di calcolo: alcune voci dello stipendio erano state escluse, alcune categorie di dipendenti pubblici non erano state considerate ed era stata usata una media ponderata invece di quella aritmetica.

Il conto per lo Stato va da 970 a 979 milioni lordi, contributi inclusi, per circa 11mila magistrati. Il 18 ottobre Meloni ha annunciato che non firmerà e ha invitato Palazzo Spada a nominare “pure il commissario”, come l’Anm aveva già chiesto il 13 ottobre. Intanto la bozza di manovra punta a tornare al vecchio metodo di calcolo per il triennio 2027-2029, con aumenti futuri più bassi.