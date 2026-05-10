Il ministro della Cultura Giuli azzera il Mic, licenziati due fedelissimi del suo staff per il "caso Regeni"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Non c’è pace al Mic. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha deciso di licenziare due personalità rilevanti del suo staff. Sono pronti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, ed Elena Proietti, segretaria particolare del ministro. Merlino paga per la vicenda legata ai finanziamenti del documentario su Giulio Regeni.

Il ministro Giuli licenzia il suo staff

Nuova bufera all’interno del ministero della Cultura dopo le polemiche legate all’allontanamento di Beatrice Venezi dal teatro La Fenice e a quelle sulla Biennale di Venezia per la presenza della Russia.

Come riporta il Corriere della Sera, il titolare del dicastero, Alessandro Giuli, avrebbe deciso di azzerare o quasi il Mic.

Giuli, infatti, ha deciso di licenziare due (a questo punto ex) fedelissimi, due personalità rilevanti all’interno del ministero della Cultura.

Chi sono i due big licenziati da Giuli

Sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino ed Elena Proietti.

Emanuele Merlino, considerato una figura piuttosto potente, è il responsabile della segreteria tecnica del ministero della Cultura ma anche l’uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari.

Elena Proietti, invece, è a capo della segreteria personale del ministro: è insomma, o per meglio dire era, la segretaria particolare di Alessandro Giuli.

Il perché dei due licenziamenti e il “caso Regeni”

Sempre secondo il Corriere della Sera, a causare l’allontanamento di Emanuele Merlino sarebbe stato il caso legato a Giulio Regeni.

Il mancato finanziamento del Mic al documentario sull’uccisione del ricercatore italiano in Egitto aveva fatto molto scalpore e Merlino sarebbe accusato di non aver vigilato a dovere sulla questione (di cui si ritiene fosse informato).

Elena Proietti, invece, non si sarebbe presentata in aeroporto e non avrebbe partecipato alla missione del ministro Giuli a New York.

Chi sono Emanuele Merlino ed Elena Proietti

Classe 1978, Emanuele Merlino è figlio di Mario Merlino (storico militante dell’estrema destra romana scomparso a febbraio), esponente di Avanguardia nazionale, è considerato un fedelissimo di Fazzolari, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’attuazione del programma di governo.

Autore di libri, fumetti e spettacoli teatrali, i profili biografici pubblici descrivono Emanuele Merlino come consulente per il Senato e per i programmi Rai di taglio storico-culturale.

L’incarico di capo della Segreteria Tecnica del ministero della Cultura lo ricopriva dal novembre 2022.

Elena Proietti è stata assessore allo sport e al turismo di Fratelli d’Italia a Terni ed è considerata esponente di spicco dei meloniani in Umbria.

Ha ricoperto anche il ruolo di Presidente della Terza commissione in Regione Umbria. Ricopriva l’incarico di segretario particolare dal marzo 2024.