Il ministro della Salute Schillaci revoca le nomine del gruppo vaccini dopo il caso Bellavite e Serravalle

Dopo il discusso arrivo di Serravalle e Bellavite, il ministro Schillaci revoca tutte le nomine e scioglie il gruppo vaccini

Maria Francesca Moro

Maria Francesca Moro

GIORNALISTA

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato un decreto che scioglie il Nitag, il Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni. La scelta arriva a pochi giorni dalle nomine di Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite, medici scettici riguardo l’efficacia dei vaccini contro il Covid e della vaccinazione infantile in generale. L’arrivo degli scettici era stato da molti considerato improprio all’interno dell’organismo indipendente il cui compito è offrire pareri scientifici sui vaccini e consigli sulle politiche vaccinali.

La scelta del ministro Schillaci

“La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore”.

Questo il commento del ministro della Salute Orazio Schillaci alla scelta di sciogliere il Nitag.

Sciolto il cominato vacciniANSA
La sede del Ministero della Salute

“Si ritiene necessario – si legge nella nota del Ministero – avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati”.

L’obiettivo, conclude il ministro, è quello di continuare “ad agire nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

Sciolto il gruppo vaccini

I Nitag sono organismi presenti in quasi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e collaborano con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Di norma, il gruppo è composto da esponenti della comunità medica e scientifica nazionale.

Il Nitag italiano era stato rinnovato lo scorso 5 agosto, con la nomina di 22 nuovi componenti.

Pare che i medici scelti non fossero stati selezioni dal ministro Schillaci ma da altri funzionari interni al ministero.

Il caso Bellavite e Serravalle

Eugenio Serravalle è docente di pediatria nella scuola di osteopatia Sofi di Pisa.

Collabora con il medico radiato per le posizioni contro i vaccini Roberto Gava e con l’associazione Assis, che dei vaccini mette in dubbio l’efficacia.

Paolo Bellavite, professore di patologia generale in pensione, nel 2021 aveva messo in dubbio la relazione tra beneficio e rischio dei vaccini anti Covid.

Tra gli studiosi, scriveva il Quotidiano Sanità, le nomine di Serravalle e Bellavite avevano destate molte “perplessità”.

Schillaci aveva chiesto a entrambi di ritararsi dal Nitag, di fronte al loro rifiuto, il ministro ha scelto di sciogliere il comitato.

Non è stato ancora comunicato quando verranno nominati i nuovi componenti del comitato sui vaccini.

ministro-della-salute-orazio-schillaci ANSA

