Il ministro della Salute Schillaci revoca le nomine del gruppo vaccini dopo il caso Bellavite e Serravalle

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato un decreto che scioglie il Nitag, il Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni. La scelta arriva a pochi giorni dalle nomine di Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite, medici scettici riguardo l’efficacia dei vaccini contro il Covid e della vaccinazione infantile in generale. L’arrivo degli scettici era stato da molti considerato improprio all’interno dell’organismo indipendente il cui compito è offrire pareri scientifici sui vaccini e consigli sulle politiche vaccinali.

La scelta del ministro Schillaci

“La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore”.

Questo il commento del ministro della Salute Orazio Schillaci alla scelta di sciogliere il Nitag.

ANSA La sede del Ministero della Salute

“Si ritiene necessario – si legge nella nota del Ministero – avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati”.

L’obiettivo, conclude il ministro, è quello di continuare “ad agire nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

Sciolto il gruppo vaccini

I Nitag sono organismi presenti in quasi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e collaborano con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Di norma, il gruppo è composto da esponenti della comunità medica e scientifica nazionale.

Il Nitag italiano era stato rinnovato lo scorso 5 agosto, con la nomina di 22 nuovi componenti.

Pare che i medici scelti non fossero stati selezioni dal ministro Schillaci ma da altri funzionari interni al ministero.

Il caso Bellavite e Serravalle

Eugenio Serravalle è docente di pediatria nella scuola di osteopatia Sofi di Pisa.

Collabora con il medico radiato per le posizioni contro i vaccini Roberto Gava e con l’associazione Assis, che dei vaccini mette in dubbio l’efficacia.

Paolo Bellavite, professore di patologia generale in pensione, nel 2021 aveva messo in dubbio la relazione tra beneficio e rischio dei vaccini anti Covid.

Tra gli studiosi, scriveva il Quotidiano Sanità, le nomine di Serravalle e Bellavite avevano destate molte “perplessità”.

Schillaci aveva chiesto a entrambi di ritararsi dal Nitag, di fronte al loro rifiuto, il ministro ha scelto di sciogliere il comitato.

Non è stato ancora comunicato quando verranno nominati i nuovi componenti del comitato sui vaccini.