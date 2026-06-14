Il ministro Guido Crosetto "a un passo dall’addio al governo", perché si parla di "clamorose dimissioni"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Guido Crosetto avrebbe valutato di dare le dimissioni e di lasciare l’incarico di ministro della Difesa. All’origine del possibile addio ci sarebbero le scelte del governo riguardanti le spese militari. Non è escluso che possa accadere ciò che è avvenuto nel Regno Unito dove il ministro John Healey, per via della riduzione delle risorse alla Difesa, ha lasciato il suo posto nel gabinetto di Keir Starmer.

Guido Crosetto “a un passo dall’addio”: l’indiscrezione sull’ipotesi delle dimissioni

A lanciare l’indiscrezione inerente al possibile passo indietro dall’esecutivo di Crosetto è il quotidiano La Repubblica che scrive che il ministro sarebbe “a un passo dall’addio”. A riferirlo sarebbero state fonti concordanti di massimo livello.

Il ministro si sarebbe trovato di fronte “a un doloroso bivio: restare alla guida del ministero, rischiando di dover accettare un ridimensionamento delle spese militari su cui l’esecutivo (e lui personalmente) si è impegnato con gli alleati, oppure emulare il collega del Regno Unito, John Healey”.

ANSA

Nei giorni scorsi ci sarebbero state diverse “complesse riunioni” con Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Antonio Tajani. Al termine di questi incontri, Crosetto avrebbe deciso di non dare le dimissioni, ma soltanto a patto che vengano rispettate determinate condizioni e dopo aver incassato dal ministro dell’Economia la promessa di aumentare le risorse per le forze armate nella prossima manovra finanziaria.

“Se l’impegno non dovesse essere rispettato, il nuovo anno potrebbe aprirsi con clamorose dimissioni“, scrive ancora La Repubblica che aggiunge che pochi giorni fa si sarebbe svolta la riunione decisiva in cui Salvini e Giorgetti avrebbero posto diversi paletti: “Non solo sul ricorso al programma Purl, ma anche su Safe. Non si accontentano più di un taglio al prestito opzionato con l’Europa, vogliono addirittura cancellarlo. Crosetto non ci sta”.

La mediazione di Giorgia Meloni

Sarebbe stata Meloni a mediare e alla fine Giorgetti avrebbe trovato un temporaneo compromesso, promettendo a Crosetto di aumentare dello 0,35% del pil il budget della difesa, attualmente fermo all’1,61%. In totale, ci sarebbe in ballo una cifra di circa 7,5 miliardi in più.

Un conto è fare una promessa, un altro è mantenerla. Crosetto avrebbe individuato una precisa finestra temporale per capire se le risorse in più arriveranno davvero oppure no, vale a dire quella in cui sarà scritta la legge di bilancio di fine 2026.

Crosetto scrive ad Healey: “D’accordo con quasi tutto ciò che hai scritto”

Il ministro della Difesa italiano, tra l’altro, quando su X pochi giorni fa ha commentato le dimissioni del collega Healey, ha fatto trapelare piuttosto chiaramente alcuni suoi pensieri.

“Mi dispiace molto, amico mio – ha digitato Crosetto – comprendo pienamente le tue riflessioni e le ragioni che ti hanno portato a fare questa scelta. È una decisione che non può lasciare nessuno di noi, tuoi colleghi che lottano con le stesse identiche sfide, indifferenti”.

“Mi trovo d’accordo con quasi tutto ciò che hai scritto – ha aggiunto – e i pensieri che hai reso pubblici oggi sono stati spesso anche i miei. Ho scelto di aspettare tempi meno difficili, sperando in un’evoluzione positiva delle circostanze attuali”.

“Non so se la strada che ho preso sia quella giusta per aiutare a suscitare una maggiore consapevolezza all’interno del governo e della nazione, ma i segnali che ho ricevuto mi portano a credere che stia emergendo una comprensione più consapevole, e quindi che uno sviluppo positivo sia possibile”, ha concluso Crosetto.