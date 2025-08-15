Il ministro russo Lavrov in Alaska per Trump-Putin con la felpa Cccp: cosa significa e perché l’ha indossata

Sta facendo discutere una felpa indossata dal ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, all’arrivo in Alaska dove si terrà l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il diplomatico ha sfoggiato un capo su cui campeggiava la scritta Cccp, l’acronimo russo di Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (Urss) in quello che per molti analisti è un chiaro messaggio politico.

Il confronto Trump-Putin

È tutto pronto per l’attesissimo faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin, in programma alle 21 del 15 agosto.

Nell’attesa che i due si trovino a parlare del futuro del conflitto in Ucraina – e di tante altre cose – sta catalizzando su di sé l’attenzione dei giornalisti una felpa sfoggiata dal ministro Lavrov e che omaggia l’Urss.

ANSA

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov

Il ministro Lavrov in Alaska e la felpa Cccp

Arrivato in Alaska per far parte della delegazione russa al confronto Trump-Putin, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov sta facendo parlare di sé per quello che indossava, ossia una felpa con la scritta Cccp, l’acronimo russo di Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (Urss).

Pur parzialmente coperta da un gilet smanicato scuro, la scritta è ben visibile dai video che circolano sui social media e nei canali televisivi di mezzo mondo. Insomma, se l’intento del politico era mandare un messaggio, è chiaro che esso sia arrivato.

Gli analisti e gli esperti di politica estera si sono subito messi all’opera per cercare di interpretare la ratio dietro questa scelta che pare più politica che stilistica.

Cosa significa e che messaggio voleva mandare

Come riporta il Corriere della Sera, che cita Politico, non si tratta certo della prima volta che l’attuale governo russo sfrutta la nostalgia dell’Urss per perseguire i propri obiettivi politici ed espansionistici.

Fu proprio la crisi, negli anni Ottanta, del sistema sovietico che diede il là alle varie repubbliche dell’Urss, tra cui l’Ucraina, per affrancarsi dal governo centrale di Mosca. Grazie al referendum del dicembre 1991 l’Ucraina si staccò dalla Russia, poco dopo l’Urss venne sciolta e tutte le sue repubbliche diventarono Stati indipendenti.

È anche, se non soprattutto, seguendo questo desiderio di Mosca di tornare alle grandezze del passato che è da leggere l’invasione dell’Ucraina datata febbraio 2022, che ha portato a quella guerra che ora Trump spera di fermare nel confronto in Alaska.

Chi è Sergey Lavrov

Coincidenza o messaggio politico bello e buono? La felpa di Lavrov ha fatto partire in anticipo il faccia a faccia in programma per le 21 e chissà che non possa influire anche sul risultato finale. Sta di fatti che il ministro degli Esteri russo è tutt’altro che un personaggio marginale a Mosca. “Non facciamo previsioni. Sappiamo di avere argomenti e la nostra posizione è chiara e precisa. La spiegheremo. Ci auguriamo di continuare questa utile conversazione”, ha dichiarato oggi al canale televisivo Rossiya-24.

Pur essendosi dichiarato contrario all’azione militare in Ucraina, Lavrov è uomo di fiducia di Putin e un oppositore di Trump tanto che aveva paragonato i suoi Usa al Terzo Reich. “Il passaggio al concetto di America first ha un’inquietante assonanza con lo slogan hitleriano Germania prima di tutto”, aveva detto.

Nato nel 1950, lavora dal 1972, parla inglese, francese e singalese, avendo lavorato in Sri Lanka. Il suo modello di riferimento è Alexander Gorchakov, ministro degli Esteri e cancelliere dell’impero zarista nella seconda metà dell’Ottocento in quanto “impegnato a restaurare l’influenza della Russia in Europa dopo una guerra perduta, non con le armi ma con la diplomazia”. Lavrov ha da sempre il compito di “tradurre nella grammatica della diplomazia le ambizioni geopolitiche e le ossessioni revansciste dello Zar”, come scrive il Corriere.