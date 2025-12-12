Il ministro Valditara manda gli ispettori nelle scuole che hanno ospitato incontri con Francesca Albanese

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il ministro Valditara ha chiesto un’ispezione in due istituti scolastici dove sono stati ospitati incontri con la relatrice delle Nazioni Unite Francesca Albanese. In un comunicato, la Lega parla di “ipotesi di reato”. Secondo Fratelli d’Italia, inoltre, le dichiarazioni di Albanese, “in assenza di contraddittorio, rischiano di assumere caratteri di indottrinamento ideologico“. Dall’opposizione attaccano la destra che “difende la libertà di parola” solo quando è la sua.

Ispezioni negli istituti

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto ispezioni negli istituti scolastici che hanno ospitato di recente Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi occupati.

Gli incontri sarebbero avvenuti in scuole sul territorio toscano, durante l’orario scolastico, all’interno di un’iniziativa promossa dalla rete “Docenti per Gaza”.

ANSA In foto Francesca Albanese

Francesca Albanese ha presentato gli argomenti all’interno del suo libro, edito da Rizzoli “Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina”.

Cosa ha detto Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha detto di aver letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. Le ispezioni, aggiunge, mirano a verificare la realtà dei fatti e l’eventuale responsabilità degli organi scolastici coinvolti.

La Lega in Toscana, in un comunicato, ha aggiunto che “sembrerebbe addirittura che la relatrice speciale dell’ONU abbia accusato l’attuale governo di essere fascista e complice di un genocidio e detto ai ragazzi di occupare le scuole”.

Dalla Lega e da Fratelli d’Italia partono gli attacchi alla relatrice, contro cui puntano il dito per un presunto indottrinamento ideologico. Il motivo sarebbe l’assenza di un contraddittorio, che secondo questi sarebbe “lontano dai principi di pluralismo, equilibrio formativo e imparzialità che devono guidare le attività educative delle scuole italiane”.

Cosa c’è nella circolare agli istituti

Da parte sua, il ministero fa valere la nuova circolare arrivata agli istituti e inviata lo scorso 7 novembre. In questa viene data attenzione a quelle che sono le manifestazioni e gli eventi pubblici all’interno delle istituzioni scolastiche che riguardano tematiche “di ampia rilevanza politica e sociale”.

Agli istituti scolastici viene richiesto di garantire il confronto tra posizioni diverse e pluraliste. Gli incontri con Francesca Albanese rientrano in questi, che vengono definiti quindi in contraddizione con la nuova indicazione fornita.

Per l’opposizione è “propaganda”

Anche dall’opposizione si scaldano i toni. Il Movimento Cinque Stelle accusa le ispezioni di “puzzare di propaganda”, mascherata da zelo istituzionale.

Anche dal Partito Democratico arriva un attacco alla circolare inviata, definita come un “bavaglio preventivo”. Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del partito e capogruppo in commissione istruzione alla Camera, ha dichiarato: “La destra, quella che altrove difende la libertà di parola, invia ai dirigenti, ai docenti e agli studenti un messaggio pericoloso: ogni iniziativa culturale rischia di trasformarsi in un caso politico”.

Preoccupa forse il numero delle persone che partecipa a questa stagione di incontri: tralasciando i grandi numeri delle piazze dei mesi scorsi e degli ultimi anni, sono circa 11.000 gli studenti che si sono messi in ascolto di Francesca Albanese e sono anche molti i docenti e i dirigenti scolastici che hanno aderito a iniziative contro il silenzio istituzionale in merito al genocidio palestinese in corso.

Dalla Rete degli studenti medi del Lazio arriva un richiamo alle priorità della scuola, come per esempio iniziative concrete per rendere gli istituti più sicuri dopo, per esempio, l’ultimo episodio della lista degli stupri.