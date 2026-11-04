Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il lungo viaggio a piedi dal Camerun, attraversando l’Africa per mesi fino a raggiungere le coste italiane, lo ha portato circa due anni fa in provincia di Foggia. Qui Fotso Kouogang, 30 anni, ha iniziato a progettare il suo futuro. Ha lasciato il suo Paese per tensioni politiche e questioni di sicurezza. In Camerun aveva conseguito una laurea in Gestione contabile e finanziaria. In Puglia il suo primo impiego è stato come lavapiatti. In due anni, però, la sua vita è cambiata.

In fuga dal Camerun oggi studia all’università di Bari, il ‘miracolo’ di Fotso Kouogang

“Da lavapiatti a tirocinante al Palazzo di Giustizia, e oggi dal Palazzo di Giustizia all’università. Per me tutto questo è un miracolo e l’inizio di una nuova vita”, ha dichiarato Fotso, rivolgendosi ai colleghi degli uffici della Procura di Foggia che alla fine di un percorso di tirocinio gli hanno organizzato una festa celebrando contemporaneamente un nuovo inizio: il suo primo giorno da studente universitario a Bari.

In Puglia Fotso, come riporta l’ANSA, è stato ha beneficiato del progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) ‘Free entry’ Candela, il comune dei Monti Dauni in cui vive il suo percorso di accoglienza, formazione, inclusione, partecipando ai corsi di alfabetizzazione della lingua italiana, alle varie attività proposte, ai momenti di socializzazione. Proprio grazie all’iniziativa promossa in collaborazione con la cooperativa sociale Medtraining, ente gestore di diversi progetti Sai, ha potuto svolgere un tirocinio formativo negli uffici giudiziari di Foggia. Concluso questo cammino, ha deciso di iniziarne uno nuovo: da questa mattina è all’Università di Bari perché si è iscritto al corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale.

Fotso: “Fiducia e voglia di sognare”

Una scelta arrivata anche grazie al cammino di inclusione sociale compiuto. Perché girare per gli uffici, movimentare faldoni e fascicoli ha favorito la creazione di contatti, relazioni, senso di comunità e di appartenenza allo Stato italiano. “È stata una grande esperienza per me. Questo Palazzo di Giustizia mi ha dato la forza di tornare a sognare – ha detto il 30enne, commuovendosi – . Dopo tutte le difficoltà incontrate nella mia vita, soprattutto dopo la laurea, avevo quasi perso tutto e avevo smesso di sognare. Sono arrivato qui con la disperazione nel cuore, pensando di rinunciare a tutto. Ma questo luogo mi ha restituito la fiducia e la voglia di sognare ciò che avevo perso quattro anni fa”.

A salutarlo anche il procuratore Enrico Infante. “Sono storie di successo e di integrazione sociale. Sono tappe importanti nella vita di chi cerca di inserirsi nella nostra società come Fotso. La Procura di Foggia – ha detto il procuratore – ha lavorato di più e meglio con questa risorsa. Una storia che dimostra che nel difficile settore del governo dell’immigrazione c’è anche tanto di positivo e storie con un lieto fine”.

ANSA/Rete Oltre