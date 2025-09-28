Il mistero del mercantile russo nel Mediterraneo, dal presunto carico di droni alla strana rotta

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Da diverse settimane nelle acque del Mediterraneo naviga un mercantile russo chiamato Lauga. Non è chiaro cosa trasporti e neanche il motivo per cui starebbe girando in quell’area. A maggio 2025 è stato avvistato da una motovedetta tedesca mentre lanciava droni nel cuore della notte.

Il mistero sul mercantile russo nel Mediterraneo

Del misterioso mercantile parla La Repubblica. In un articolo la testata ha spiegato chenel corso dell’estate il mercantile ha navigato a lungo nel Mar Ionio, passando spesso davanti alle coste italiane, e pochi giorni fa sarebbe passato davanti alla Sicilia.

Tutte le Marine della Nato hanno tenuto monitorata l’imbarcazione, temendo che potesse spiare i cavi nei fondali usando sottomarini telecomandati. Per alcuni analisti sarebbe stato proprio questo cargo, lungo 93 metri, a ispirare la frase del presidente Zelensky sull’Italia prossimo bersaglio dei droni.

ANSA

Il porto di Malaga, al largo del quale si troverebbe il mercantile russo

Al centro dell’attenzione ci sarebbe l’ultimo viaggio della nave, cominciato da Istanbul il 17 settembre, e ritenuto il più misterioso.

L’imbarcazione faceva rotta verso San Pietroburgo, dove era atteso il 12 ottobre. Il 25 settembre 2025 ha cominciato ad andare alla deriva, come se ci fosse un guasto a bordo, ed è entrato per cinque ore nelle acque territoriali spagnole nella zona di Malaga.

Il mercantile si starebbe ancora muovendo in maniera inspiegabile nella stessa zona, sorvolata da ricognitori Neptune dell’Us Navy e da bimotori dell’Armada.

Le ipotesi sul mercantile Lauga

Sempre come si legge su La Repubblica ci sarebbero tre ipotesi sul perché il mercantile russo si trovi nel Mediterraneo. Una meno verosimile è che il presunto guasto sia un escamotage per avvicinarsi alle coste spagnole e compiere attività di spionaggio elettronico.

Un’altra tesi è che stia cercando di dare appoggio al sottomarino “Novorossiysk”, che nella stessa zona avrebbe subìto un guasto alle pompe di gasolio con una fuga di carburante nel “guscio” dello scafo.

Infine si pensa anche alla possibilità che il mercantile sia stato colpito da misteriosi sabotatori che da un anno attaccano cargo e petroliere al servizio dei traffici del Cremlino.

A cosa serve il Lauga

Il Lauga si occupa di trasporti molto speciali. Ha trasferito mezzi per i mercenari della Wagner e ora per il nuovo Africa Korp, un corpo direttamente dipendente dal Cremlino che ha sostituito i guerrieri privati di Evgenij Prigozhin.

La nave è stata fotografata nei porti di Bissau e Cotonou, i terminal nell’Africa occidentale dove sbarcano i rifornimenti per i militari russi attivi in Mali e nel Niger.

L’esame delle foto satellitari ha spinto alcuni osservatori a ritenere che la nave nelle scorse settimane abbia scaricato 325 tonnellate di un carico indefinito che è poi sparito nel Mediterraneo.

Il 17 maggio 2025, vicino all’isola di Borkum, la polizia tedesca ha visto più droni alzarsi dal mercantile, rimanendo intorno alla poppa. Dieci giorno dopo il cargo si è fermato in un porto belga e le autorità locali lo hanno ispezionato ma senza trovare i droni.