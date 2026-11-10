Il monito di Paolo Crepet sugli errori dei genitori coi figli, "ma anche i nonni possono essere diseducativi"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lo psichiatra Paolo Crepet ha rivolto un avvertimento su come genitori e nonni rischino di essere diseducativi nei confronti dei figli. Durante alcuni incontri dedicati all’educazione, l’esperto ha spiegato che evitare ogni ostacolo o esaudire ogni desiderio finisce per soffocare il talento dei ragazzi, sottolineando la necessità di ripristinare fermezza e regole condivise.

Il monito di Paolo Crepet

Nel corso della conferenza intitolata “Crescere insieme, il viaggio verso la luna”, tenutasi a San Marino, lo psichiatra Paolo Crepet si è espresso sui principali errori commessi dalle famiglie nella crescita dei ragazzi.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio delle istituzioni locali e rivolta anche agli studenti delle scuole superiori, ha fatto registrare una grande partecipazione di pubblico.

Durante il suo intervento, il sociologo ha evidenziato come la formazione delle nuove generazioni richieda una visione d’insieme capace di coinvolgere l’intero nucleo familiare, senza delegare o creare spaccature tra le diverse figure accademiche e di accudimento che circondano i giovani.

Gli errori di genitori e nonni nell’educazione

Lo psichiatra ha spiegato che l’errore più comune sia non avere il coraggio di credere nei giovani fin dall’infanzia, privandoli dell’esperienza necessaria per misurarsi da soli con le difficoltà. Crepet ha sottolineato che il percorso educativo richiede assoluta coerenza, avvertendo che le figure d’appoggio rischiano di compromettere l’efficacia delle regole se agiscono in modo difforme.

“Non avere il coraggio di credere in loro fin dall’inizio, fin da quando sono piccoli. Credere in loro vuol dire che hanno diritto anche a gattonare, ad andare a finire addosso alla credenza della cucina. È un diritto. Poi si accorgeranno che è dura e cominceranno a vivere”, ha dichiarato lo specialista

“Finché ci metti un materasso tra la loro testa e la credenza, non cresceranno bene – ha poi aggiunto Crepet – Quindi devi avere quel coraggio lì. Tu, tua moglie, i nonni: anche i nonni sono importanti, perché possono essere diseducativi. Quindi tutti uniti e avere delle regole”.

Il valore dei “no”

La riflessione dell’esperto si è concentrata anche sui rischi legati all’abitudine di esaudire qualsiasi pretesa dei ragazzi, una pratica che finisce per soffocarne l’iniziativa e lo spirito critico.

Crepet ha criticato la tendenza a proteggere eccessivamente i giovani dai fallimenti e dalle bocciature, spiegando che l’assenza di ostacoli impoverisce la crescita personale.

“Quando un genitore mi dice, ‘Guardi che io non ho fatto mai mancare niente a mio figlio’, esprime la sua totale idiozia“, ha affermato lo psichiatra, ricordando che è proprio la percezione della mancanza a stimolare la curiosità, il talento e la ricerca autonoma delle proprie soluzioni di fronte agli ostacoli della vita.