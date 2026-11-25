Il monologo di Cristina Odasso per il 25 novembre: "Che ogni donna possa diventare libera di volere e potere"
Cristina Odasso ricorda le donne vittime di violenza, invitando a riflettere sul silenzio e sulla libertà
“Quanto può essere silenziosa la violenza. Solo una donna lo sa“. Con queste parole Cristina Odasso chiude il monologo recitato il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Odasso ricorda le donne ferite e quelle uccise. Poi il pensiero va a Sofia e a chi, tra le donne sedute in sala, potrebbe riconoscersi nella sua storia. Nel monologo, accanto al pugno e alla stretta su un braccio, c’è una porta che si chiude piano. Ci sono parole violente pronunciate sottovoce, il gelo che accoglie una donna quando parla di un suo progetto, una promozione che va a qualcun altro. A Sofia e alle altre Odasso rivolge un augurio: “Che ogni donna possa diventare ciò che sceglie di essere. Libera di volere. E libera di potere“.