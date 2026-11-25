Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Quanto può essere silenziosa la violenza. Solo una donna lo sa“. Con queste parole Cristina Odasso chiude il monologo recitato il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Odasso ricorda le donne ferite e quelle uccise. Poi il pensiero va a Sofia e a chi, tra le donne sedute in sala, potrebbe riconoscersi nella sua storia. Nel monologo, accanto al pugno e alla stretta su un braccio, c’è una porta che si chiude piano. Ci sono parole violente pronunciate sottovoce, il gelo che accoglie una donna quando parla di un suo progetto, una promozione che va a qualcun altro. A Sofia e alle altre Odasso rivolge un augurio: “Che ogni donna possa diventare ciò che sceglie di essere. Libera di volere. E libera di potere“.