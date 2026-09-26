Il nuovo allarme di Bill Gates sull'IA in grado di "determinare eventi da un miliardo di morti"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha lanciato un duro avvertimento sui rischi dell’IA, affermando che la tecnologia è ormai abbastanza potente da causare eventi con fino a un miliardo di morti se utilizzata da malintenzionati. Intervistato dalla NBC, Gates ha esortato la politica a superare l’autoregolamentazione e ad approvare subito norme federali stringenti per monitorare i modelli.

Bill Gates e l’allarme sui morti che potrebbe causare l’IA

Nel corso di un’intervista rilasciata al programma Meet the Press della NBC, il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha lanciato un avvertimento sull’impatto potenziale dell’intelligenza artificiale.

Rispondendo a una domanda sui rischi estremi posti dalle nuove tecnologie, il filantropo ha dichiarato che “l’IA è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano un miliardo di morti“.

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Gates ha sottolineato che, pur essendo complesso arrivare all’estinzione totale della popolazione mondiale, “non c’è mai stata un’arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti di IA”, invitando le istituzioni a intervenire prima che gli strumenti più avanzati sfuggano al controllo umano.

La richiesta di leggi condivise

Nel suo intervento, Gates ha contestato l’idea che le aziende tecnologiche possano gestirsi in autonomia, affermando che “nessuno pensa che l’autoregolamentazione sia sufficiente” e chiedendo a Washington di approvare leggi federali per fissare paletti e monitoraggi chiari.

Il miliardario ha distinto tra il rischio esistenziale a lungo termine e i pericoli imminenti legati all’uso degli algoritmi da parte di terroristi o Stati canaglia.

Un allarme che trova riscontro anche in recenti episodi di cronaca, come la denuncia di Anthropic sull’uso del modello Claude da parte dei militanti houthi in Yemen per sviluppare sistemi di navigazione per missili balistici, e l’intrusione informatica di un sistema targato OpenAI ai danni del servizio sanitario pubblico australiano.

Le divisioni tra Silicon Valley, ONU e Casa Bianca

Le parole di Gates alimentano un fuoco che non sembra si spegnerà a breve, quello della preoccupazione che vede coinvolti i principali leader del settore, come Sam Altman di OpenAI e Dario Amodei di Anthropic, i quali hanno recentemente chiesto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU l’adozione di standard internazionali e un rallentamento nello sviluppo dei modelli di ultima generazione.

Durante le stesse audizioni, scienziati come Yoshua Bengio hanno paragonato uno sviluppo sprovvisto di regole a un “suicidio collettivo”, parlando di minacce legate al bioterrorismo e agli attacchi alle infrastrutture critiche.

La richiesta di regolamentazione si scontra però con l’orientamento del presidente statunitense Donald Trump, che ha bollato i timori sulla sicurezza dell’IA come un inganno ideologico, rifiutando tetti vincolanti allo sviluppo tecnologico.