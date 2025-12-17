Il nuovo format Oltre i fatti di Roberta Bruzzone in onda nello stesso orario di Ore 14, sgarro a Milo Infante

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Roberta Bruzzone, mercoledì 17 dicembre, è stata protagonista di una diretta sui suoi profili Facebook e YouTube, tramite la quale ha parlato di due casi di cronaca attualmente molto discussi. La criminologa, come orario di partenza del live, ha scelto le 14, lo stesso in cui inizia Ore 14. La stessa ora in cui inizia Ore 14, il talk di Rai 2 condotto da Milo Infante. Forse una coincidenza, forse no. C’è infatti chi ipotizza che Bruzzone voglia fare concorrenza al giornalista. Pochi giorni fa, tra le polemiche, la psicologa ha reso noto di aver chiuso la collaborazione proprio con Ore 14.

Roberta Bruzzone lancia il suo format in alternativa a Ore 14

Bruzzone ha annunciato che il suo nuovo progetto su Facebook e YouTube si chiamerà “Oltre i fatti.”

Nella prima diretta social trasmessa il 17 dicembre dalle 14 alle 15, ha approfondito il caso del bimbo di 3 mesi ricoverato a Vasto (il piccolo è rimasto intossicato dal detersivo) e quello di Lorenzo Paolieri (l’uomo il cui cadavere è stato ritrovato in un baule).

“Non parleremo di gossip. Non inseguiremo titoli urlati. Entreremo dentro la dinamica psicologica, dentro le responsabilità, dentro le zone d’ombra che spesso nessuno spiega davvero”, ha scritto la criminologa nel post pubblicato su Instagram in cui ha spiegato gli intenti della sua iniziativa.

“Oltre i fatti”, Bruzzone fa concorrenza su Facebook e YouTube a Milo Infante

“Ci sono storie che sconvolgono – ha aggiunto -. E poi ci sono storie che ci obbligano a fermarci e capire. Perché certi gesti accadono? Quali segnali erano presenti? Cosa raccontano questi casi sul funzionamento della mente umana? Durante la diretta risponderò a tutte le vostre domande, senza filtri e senza semplificazioni”.

“Se vuoi capire davvero cosa c’è dietro i fatti di cronaca. Se vuoi strumenti per leggere oltre la superficie. Se non ti accontenti delle narrazioni comode. Ti aspetto in diretta. Perché la cronaca non va solo raccontata. Va capita”, ha concluso la psicologa nel dare appuntamento agli utenti sui suoi profili social.

La frattura con il programma Rai e lo scontro con il giornalista

Pochi giorni fa, Bruzzone ha dichiarato: “Voglio impegnarmi solo in spazi dove ho il pieno controllo sui contenuti, sulla loro affidabilità, sulla loro qualità scientifica”.

Negli stessi giorni scoppiava il caso relativo alla fine della sua collaborazione con Ore 14. Dopo aver avuto una discussione con Milo Infante in una puntata in cui si parlava del caso Garlasco, la criminologa non ha più messo piede nel talk show.

Lo scontro con il giornalista è nato dopo che Bruzzone aveva invitato gli altri ospiti presenti in trasmissione a leggere i verbali prima di formulare ipotesi sull’omicidio di Chiara Poggi.

“I verbali li leggiamo anche noi, non è che li legge solo la dottoressa Bruzzone”, la replica piccata di Infante. L’aria si era fatta pesante e da quel giorno la criminologa non è più stata ospite a Ore 14.

Successivamente, con una lunga nota, la psicologa aveva sostenuto, a differenza di alcune ricostruzioni trapelate a mezzo stampa, che mai aveva imposto veti o condizioni particolari in riferimento alla sua collaborazione con il talk di Rai 2.

“Non è mai esistita alcuna trattativa. Non ne ho mai aperta una. Non ne ho mai voluta una. E non ho mai avuto alcun interesse ad averne”, aveva chiosato Bruzzone in merito a quanto accaduto nel dietro le quinte del programma.