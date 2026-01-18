Il padre di Federica Torzullo furioso con il marito Claudio Carlomagno, "lo farebbe a fette": parla lo zio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sono ore concitate, ad Anguillara Sabazia (Roma). Dopo il ritrovamento di un cadavere, che si è scoperto essere quello della donna, all’interno della ditta del marito Claudio Carlomagno i genitori di Federica Torzullo si sono chiusi nel silenzio e hanno accolto in casa il nipotino di 10 anni. A fare da portavoce al dolore della famiglia della 41enne è lo zio, che al Corriere della Sera riferisce che il papà della donna “farebbe a fette” il genero “ma non si muove “per il bene del nipote”.

La rabbia del padre di Federica Torzullo

Il Corriere della Sera ha raccolto lo sfogo dello zio di Federica Torzullo, fratello del padre Stefano Torzullo che non si dà pace per la scomparsa della figlia e per l’epilogo che si è presentato in queste ore.

I genitori della 41enne scomparsa si sono chiusi nel silenzio, un po’ per proteggersi e un po’ per tenere il nipotino di 10 anni, figlio di Federica e Claudio Carlomagno, lontano dalla tempesta mediatica.

“Mio fratello Stefano è un vulcano” e “si sente in gabbia come un leone”, riferisce lo zio di Federica, in questo momento unico portavoce della famiglia della donna.

“Se potesse lo farebbe a fette“, aggiunge per riportare la rabbia di Stefano Torzullo nei confronti del genero, ora indagato per omicidio.

Il cadavere ritrovato ad Anguillara Sabazia

La mattina di domenica 18 gennaio gli inquirenti hanno rinvenuto un cadavere in via comunale San Francesco, ad Anguillara Sabazia, dove si trova la sede operativa della ditta di Claudio Carlomagno.

I carabinieri si sono accorti della presenza di un corpo notando “una mano che spunta da un cumulo di detriti”. Dopo i primi accertamenti, e grazie a dei braccialetti, si è appurato che il cadavere fosse quello della donna che era scomparsa e che era in procinto di separarsi dal suo compagno. Dopo il ritrovamento il marito della 41enne è stato condotto presso la caserma. Secondo le ultime notizie pubblicate dal Corriere, dopo le 13 nella stessa caserma è arrivata un’ambulanza a sirene spiegate. Il motivo dell’arrivo dei sanitari non è stato specificato.

La scomparsa e le indagini

Come noto, Federica Torzullo risulta scomparsa dall’8 gennaio. A denunciare la sparizione è stato il marito dopo essere stato messo al corrente dai colleghi della moglie della sua assenza sul posto di lavoro.

I sospetti si sono subito concentrati sull’uomo, il cui nome è stato poi iscritto nel registro degli indagati per omicidio. A insospettire gli inquirenti sono stati dei messaggi inviati dal cellulare della 41enne alla madre, ma anche l’invito alla domestica di non presentarsi per svolgere il suo regolare servizio. Inoltre, all’interno dell’abitazione, nell’auto dell’uomo, sugli indumenti di lavoro e presso la sede della ditta sarebbero state rinvenute tracce di sangue.