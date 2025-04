Il padre di Ilaria Sula invoca l'ergastolo per Mark Samson, l'attacco al killer: "Marcisca in carcere"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo aver dato l’ultimo saluto alla figlia, il padre di Ilaria Sula chiede giustizia. Durissimo l’attacco all’assassino Mark Samson: “Quello deve marcire in carcere”. Interrogato dalla stampa in merito al possibile coinvolgimento della madre del killer nell’occultamento del cadavere, però, Flamur Sula non rilascia alcuna dichiarazione.

Il padre di Ilaria Sula contro il killer: “Deve marcire in carcere”

A seguito della conclusione dei funerali di Ilaria Sula, la giovane di Terni uccisa a Roma dall’ex fidanzato, il padre della ragazza, Flamur Sula, è stato immediatamente raggiunto dalla stampa.

“Abbiamo salutato per l’ultima volta mia figlia Ilaria che ora sta su in cielo”, ha iniziato l’uomo, che si è successivamente lasciato andare ad alcune dolorose dichiarazioni.

Fonte foto: IPA

Fiori in ricordo di Ilaria Sula davanti all’ingresso della Facoltà di Statistica della Sapienza, presso la quale la ragazza studiava

“Non meritava questa fine”, ha proseguito. “Era veramente una figlia d’oro, un angelo”.

Flamur Sula chiede ora giustizia e l’ergastolo per Mark Samson. “Quello deve marcire in carcere”, ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti.

Nessun commento sul coinvolgimento della madre di Mark Samson

Al padre di Ilaria Sula, inoltre, è stato richiesto un commento sul possibile coinvolgimento della madre di Mark Samson.

Come si può chiaramente ascoltare grazie a un video ANSA che ha filmato le dichiarazioni di Flamur Sula dopo il funerale di Ilaria, una giornalista gli ha infatti domandato, in maniera diretta, un commento sulla faccenda, in merito al fatto che la madre di Samson potrebbe essere coinvolta nell’occultamento del cadavere di Ilaria.

“Per queste cose potete parlare tranquillamente con l’avvocato”, ha risposto il padre della vittima, che non ha quindi voluto commentare.

I ringraziamenti alle Forze dell’Ordine

Flamur Sula chiede quindi giustizia per la sua Ilaria, ma non dimentica di ringraziare le Forze dell’Ordine.

Dopo i funerali, infatti, il padre di Ilaria Sula ci ha tenuto a ringraziare, in particolare, la Polizia.

Anche la madre di Mark Samson, come anticipato, è ora indagata. L’accusa è quella di concorso in occultamento di cadavere.

La confessione del 23enne, infatti, non convince: secondo la sua versione dei fatti, avrebbe caricato in auto il cadavere di Sula in pieno giorno. Un’operazione che, però, non sembra fattibile da compiere nell’affollato quartiere Africano di Roma.

Inoltre, nel corso di un interrogatorio, Samson avrebbe affermato che in casa, nel momento dell’assassinio, era presente anche la madre.