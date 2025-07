Il padre di Patrizia Nettis sulla morte della figlia trovata impiccata tira in ballo Garlasco e Chiara Poggi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il padre di Patrizia Nettis torna a chiedere giustizia per la figlia e chiama in causa Chiara Poggi e il caso Garlasco. Vito Nettis è convinto che sua figlia non sia morta suicida e invoca una nuova indagine, a cominciare dall’esecuzione di un’autopsia. Patrizia Nettis, giornalista di 41 anni, è stata trovata morta in casa il 29 giugno del 2023 a Fasano.

La nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco

A dare speranza a Vito Nettis è l’indagine che il procuratore Fabio Napoleone sta coordinando a Pavia sul delitto di Chiara Poggi.

Un’inchiesta che “ci fa pensare che le cose possano cambiare” ma “alla Procura di Brindisi servirebbe un altro magistrato come Napoleone”, ha detto il padre di Patrizia Nettis, tirando in ballo la riapertura dell’indagine sul delitto di Garlasco.

Giuseppe e Rita Poggi, genitori di Chiara

Perché il padre di Patrizia Nettis tira in ballo Garlasco

Addetta stampa del comune di Fasano, in provincia di Brindisi, Patrizia Nettis è stata trovata morta impiccata nella sua abitazione il 29 giugno del 2023. La sua morte è stata immediatamente archiviata come un suicidio.

Intervistato da “Giallo”, Vito Nettis ha detto che dopo il ritrovamento non era intervenuto neanche un medico sulla scena, né tantomeno era stata svolta un’autopsia. I familiari di Patrizia Nettis sono convinti che la 41enne non si sia suicidata e da due anni si battono per la riapertura delle indagini. L’ennesima richiesta verrà a breve vagliata dal Gip di Brindisi.

Nell’intervista Vito Nettis ha rivolto il pensiero ai genitori di Chiara Poggi: “Quando penso all’indagine di Garlasco mi pare incredibile che siano stati fatti errori tanto madornali. Se fossi il papà di Chiara spererei che venisse fatta finalmente luce, anche se mi rendo conto che la nuova indagine ha riaperto una ferita”. “Ma io credo che vada fatta giustizia”, ha spiegato il padre di Patrizia Nettis.

I dubbi di Vito Nettis sulle indagini e sul suicidio

L’uomo ha voluto sottolineare che “nel caso di nostra figlia” un’indagine non c’è neppure stata. Vito Nettis non ha mai accettato l’ipotesi del suicidio e ha sempre chiesto l’esecuzione di un’autopsia per basare le conclusioni su dati scientifici.

Inoltre, ha ricordato il padre di Patrizia Nettis, a differenza di quanto accaduto a Garlasco con il delitto di Chiara Poggi, nella casa di Fasano (Brindisi) non è stato svolto nessun accertamento scientifico, nemmeno sul lenzuolo usato per l’impiccagione o sugli indumenti indossati dalla figlia.

“Quando arrivammo a casa di mia figlia, i carabinieri ci dissero subito che era suicidio”, ha raccontato Vito Nettis. Nessun’altra ipotesi era stata presa in considerazione: “Credo sia andata così anche per Alberto Stasi, o mi sbaglio?”.