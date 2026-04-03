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Eseguiti due arresti dalla Polizia di Stato che ha portato alla luce un traffico di stupefacenti a conduzione familiare nella periferia est di Roma. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il sistema di spaccio era gestito da padre e figlio, che operavano nei viali di edilizia popolare di Ponte di Nona, trasformando la zona in un vero e proprio snodo per la distribuzione della droga.

Un business familiare tra i palazzi popolari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini condotte dagli agenti del VI Distretto Casilino hanno permesso di ricostruire una fitta rete di spaccio organizzata secondo una precisa suddivisione di ruoli. Il padre, di cinquantotto anni, fungeva da coordinatore, intercettando i clienti e indirizzandoli verso il figlio, di trentacinque anni, che si occupava materialmente della consegna delle dosi. Il tutto avveniva attraverso rapidi cenni d’intesa e movimenti studiati, che garantivano continuità all’attività illecita e una parvenza di sicurezza contro i controlli delle forze dell’ordine.

Il modus operandi: segnali in codice e nascondigli creativi

Gli investigatori hanno osservato la scena in almeno due episodi distinti: gli acquirenti, dopo aver preso contatto con il padre, venivano indirizzati al figlio per la consegna della droga. Il denaro veniva scambiato con piccoli involucri, che erano stati precedentemente nascosti in un muro nei parcheggi condominiali, trasformato per l’occasione in un ingegnoso nascondiglio “a cielo aperto”. Questo copione, ripetuto con precisione, ha permesso agli agenti di raccogliere prove concrete sull’attività di spaccio.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il blitz è scattato quando gli agenti hanno deciso di intervenire simultaneamente da più fronti, cogliendo padre e figlio in flagranza di reato. Nel momento in cui il padre si è accorto della presenza delle forze dell’ordine, ha tentato di avvertire il figlio con un “richiamo affettivo”, un segnale d’allarme che però non è bastato a evitare l’arresto.

Il sequestro e le accuse

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 75 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e crack, suddivise in 145 involucri e frammenti. Inoltre, è stato trovato denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita. Per padre e figlio sono scattate le manette: entrambi sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Convalida dell’operato e presunzione di innocenza

L’operato della Polizia di Stato è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria. Si precisa che le informazioni e le evidenze investigative descritte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vale il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

Ponte di Nona: una periferia sotto osservazione

L’operazione condotta dagli agenti del VI Distretto Casilino ha riportato l’attenzione sulle problematiche legate allo spaccio di droga nelle aree di edilizia popolare della periferia est di Roma. Il caso di padre e figlio arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio rappresenta solo l’ultimo episodio di una lunga serie di interventi delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno.