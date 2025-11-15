Il Papa incontra artisti e rappresentanti del cinema, l’appello alle istituzioni: “Sale in pericolo”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di una udienza in Vaticano, Papa Leone XIV è intervenuto sul futuro del cinema, denunciando la crisi delle sale e invitando istituzioni e industria a difenderne il valore culturale e sociale. Davanti a oltre 160 protagonisti del settore, ha richiamato l’arte cinematografica alla responsabilità di raccontare le fragilità del mondo e di restare “linguaggio di pace”.

Il Papa richiama il mondo del cinema: “Le sale sono in pericolo”

Nella giornata di oggi – sabato 15 novembre 2025 – Papa Leone XIV ha parlato in Sala Clementina davanti a più di 160 artisti, lanciando un appello diretto a difesa del cinema e delle sale cinematografiche: “Le sale cinematografiche vivono una preoccupante erosione che le sta sottraendo a città e quartieri”.

Robert Francis Prevost ha chiesto alle istituzioni di “non rassegnarsi e di cooperare per affermare il valore sociale e culturale di questa attività”. Nel discorso, ha insistito sul ruolo del cinema come spazio comunitario che non può essere sostituito dagli schermi digitali: “Il cinema è molto più di un semplice schermo: è un crocevia di desideri, memorie e interrogazioni”.

ANSA Papa Leone XIV riceve una canotta Nba personalizzata dal regista Spike Lee, in seguito all’incontro in Vaticano con i rappresentanti del cinema

Ha poi invitato il settore a difendere la creatività dai meccanismi di omologazione: “La logica dell’algoritmo tende a ripetere ciò che ‘funziona’”. Infine, ha chiesto che la settima arte continui a stupire e a custodire “un solo frammento del mistero di Dio”.

Il Papa e la responsabilità del cinema

Una parte centrale dell’intervento è stata dedicata al dovere narrativo e umano del cinema: “La nostra epoca ha bisogno di testimoni di speranza, di bellezza, di verità”.

Il Papa ha invitato gli autori a recuperare “l’autenticità dell’immagine” e a raccontare anche la parte più dolorosa dell’esperienza umana: “La violenza, la povertà, l’esilio, la solitudine, le dipendenze, le guerre dimenticate sono ferite che chiedono di essere viste e raccontate”, ricordando poi come il grande cinema non sfrutti il dolore, ma “lo accompagna, lo indaga”.

Il 70enne Prevost ha anche definito un atto d’amore il dare voce ai sentimenti complessi “che abitano il cuore dell’essere umano”, per poi incoraggiare gli artisti a non temere il confronto con la fragilità, perché “il cinema, nelle sue forme autenticamente artistiche, ha la possibilità di educare lo sguardo”.

Il cinema in Vaticano

All’incontro hanno partecipato figure di primo piano del cinema internazionale: Spike Lee, Cate Blanchett, Monica Bellucci, Matteo Garrone, Giuseppe Tornatore, Ferzan Ozpetek, Stefania Sandrelli, Maria Grazia Cucinotta, Sergio Castellitto, Gianni Amelio e molti altri.

Al termine, il Papa ha salutato uno a uno tutti i presenti. Spike Lee gli ha donato una maglia Nba personalizzata con la scritta “Pope Leo 14”, mentre Cate Blanchett ha offerto un bracciale.

Maria Grazia Cucinotta ha parlato di un appello “che non dimentica nessuno”, richiamando le parole del Pontefice sul valore del lavoro di tutte le maestranze. Stefania Sandrelli ha definito l’incontro “un’esperienza importante, indelebile”.