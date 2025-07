Il Parkinson non frena Ozzy Osbourne e i Black Sabbath, a Birmingham il concerto d'addio è un successo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Birmingham i Black Sabbath si congedano con l’ultimo concerto epico al Villa Park, con una performance indimenticabile di Ozzy Osbourne nonostante il morbo di Parkinson. L’evento, che ha visto la partecipazione di icone del metal e del rock, è stato un addio sontuoso ed emozionante, tra musica, tributi e fini benefici.

L’epico saluto dei Black Sabbath

Nella città che li ha visti nascere artisticamente, i Black Sabbath hanno messo il punto finale alla loro straordinaria epopea musicale.

A Birmingham, lo storico concerto “Back To The Beginning” ha celebrato la conclusione di una carriera che ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock e del metal.

Sul palco del Villa Park, trasformato per l’occasione in un tempio del rock, si sono riuniti per un’ultima, iconica esibizione i quattro pionieri del genere: Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward e ovviamente Ozzy Osbourne, malgrado la sua convivenza con il Parkinson.

La scelta di Birmingham

Davanti alla storica band c’era una folla di 50mila persone, testimoni di un evento che ha rappresentato anche un omaggio alla città e al legame profondo con le radici.

Il gruppo è tornato infatti simbolicamente nel luogo in cui tutto è nato, nel lontano 1978, per l’ultimo live. “È il momento di tornare a casa, dove tutto è iniziato. Questo è il mio regalo a Birmingham” ha sintetizzato Ozzy Osbourne.

Lo show finale dei Black Sabbath ha radunato sul palco mostri sacri del metal come Pantera, Metallica, Slayer e Tool, insieme a leggende di altri mondi musicali come Billy Corgan e Slash.

I biglietti, andati a ruba in meno di venti minuti, hanno raggiunto cifre da capogiro nei pacchetti VIP, arrivando fino a 3000 euro. Tutti i proventi saranno donati a cause benefiche.

Ozzy Osbourne e il Parkinson

Debilitato dalla malattia, Ozzy Osbourne ha comunque trovato l’energia per affrontare il palco in occasione di questo evento irripetibile.

Sostenuto da una speciale struttura progettata per consentirgli di esibirsi, il leggendario frontman ha regalato ai fan un set emozionante, interpretando brani iconici come “I Don’t Know”, “Mr. Crowley”, “Suicide Solution”, “Crazy Train”, “Mama I’m Coming Home”.

Ozzy Osbourne ha reso pubblica la diagnosi di Parkinson nel 2020. In una recente intervista con Rolling Stone UK, il cantante ha dichiarato di aver ricevuto un’aspettativa di vita di massimo 10 anni.