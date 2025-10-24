Il parroco Nunzio Samà accoltellato a Gela in chiesa da un 26enne, il video dell'agguato
Un giovane arrestato per l'accoltellamento del parroco a Gela: indagini rivelano disturbi psichici e fanatismo.
I carabinieri di Gela hanno arrestato il 26enne Francesco Ascia. Per gli investigatori, sarebbe l’autore dell’aggressione al parroco della chiesa del Carmine, don Nunzio Samà, accoltellato ieri. Il giovane è accusato di lesioni personali aggravate. Gli investigatori sono arrivati ad Ascia, che ha precedenti penali e disturbi psichici, soprattutto analizzando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nella sua abitazione, è stato trovato il coltello col il quale ieri il parroco, poi ricoverato in ospedale per una ferita all’addome, è stato colpito. Secondo i pm e i carabinieri, l’aggressione sarebbe maturata “in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso”. Il 26enne sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.