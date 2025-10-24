Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I carabinieri di Gela hanno arrestato il 26enne Francesco Ascia. Per gli investigatori, sarebbe l’autore dell’aggressione al parroco della chiesa del Carmine, don Nunzio Samà, accoltellato ieri. Il giovane è accusato di lesioni personali aggravate. Gli investigatori sono arrivati ad Ascia, che ha precedenti penali e disturbi psichici, soprattutto analizzando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nella sua abitazione, è stato trovato il coltello col il quale ieri il parroco, poi ricoverato in ospedale per una ferita all’addome, è stato colpito. Secondo i pm e i carabinieri, l’aggressione sarebbe maturata “in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso”. Il 26enne sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia.