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Un arresto per detenzione ai fini di spaccio, con il sequestro di cocaina, denaro e telefoni. Un cittadino marocchino di 24 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato a Gaggiano, in provincia di Milano, dopo essere stato seguito dagli investigatori e dopo una perquisizione nell’appartamento in cui aveva fissato dimora.

Il pedinamento dopo le manovre sospette

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle settimane precedenti la Squadra Mobile di Milano, insieme agli uffici delle Questure limitrofe, ha intensificato i controlli contro i reati legati agli stupefacenti, con particolare attenzione alla cocaina. Durante uno di questi servizi, nella tarda serata di giovedì 29 ottobre, gli agenti hanno notato un uomo alla guida di un’auto: procedeva lentamente e compiva manovre che hanno insospettito i poliziotti. Gli investigatori lo hanno quindi seguito a vista, utilizzando tecniche di pedinamento.

Il controllo e la perquisizione a Gaggiano

Attorno alle 18.30, dopo spostamenti tra diversi quartieri della città e località della provincia di Milano, il giovane è stato fermato. Il primo controllo ha dato esito negativo, ma gli agenti hanno deciso di approfondire gli accertamenti, anche perché il 24enne si è mostrato reticente e non ha voluto indicare il luogo in cui abitava abitualmente. La verifica è stata estesa alla zona in cui era stato visto muoversi all’inizio.

Le ricerche si sono concluse alle 19.30, quando la Polizia ha individuato a Gaggiano l’appartamento in cui il giovane aveva stabilito la propria dimora. All’interno sono stati trovati e sequestrati 14 panetti di sostanza, per un peso complessivo di 17 kg e 226 grammi. Il narcotest ha dato esito positivo alla cocaina. Gli agenti hanno inoltre recuperato materiale per confezionare lo stupefacente, 131.595 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio, e 3 telefoni cellulari in uso all’uomo.

La convalida e la custodia in carcere

Al termine degli accertamenti, il cittadino marocchino, incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sabato 31 ottobre, al termine del giudizio di convalida, l’Autorità giudiziaria procedente ha convalidato il provvedimento adottato dalla Polizia giudiziaria. Su richiesta del Pubblico ministero di Pavia, per il 24enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

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