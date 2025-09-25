Il Pentagono convoca urgentemente 800 generali, la mossa "inspiegabile" del segretario alla Guerra Hegseth

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il segretario alla Guerra degli Usa Hegseth ha convocato tutti i generali dell’esercito americano alla base della Marina di Quantico per una riunione senza precedenti nella storia del Paese. Nessuno, nemmeno i generali stessi, sembra conoscere la ragione di questa riunione improvvisa.

Gli Usa convocano tutti i generali al Pentagono

Secondo quanto riportato dal Washington Post, il segretario alla Guerra Pete Hegseth avrebbe convocato tutti i generali più importanti dell’esercito americano, circa 800 persone, alla base della marina di Quantico per il 30 settembre.

La portata di questa riunione non ha precedenti nella storia degli Stati Uniti. Anche i leader dei comandi internazionali, quelli in Europa, in Medio Oriente e nell’Asia-Pacifico, sono stati richiamati in patria.

Lo stesso Washington Post ha riportato che il Pentagono non avrebbe giustificato in nessun modo la convocazione. Le motivazione della riunione sono rimaste oscure anche ai massimi vertici dell’esercito americano e questo starebbe causando “confusione e allarme”.

Le conseguenze della riunione

Gli ufficiali convocati sono tutti i cosiddetti “Gofo”, sigla che sta per General and Flag Officers e individua tutti gli ufficiali con il grado di generale di brigata o superiori e gradi equivalenti per la Marina.

Molte delle fonti citate dal Washington Post fanno notare che questa riunione lascerà completamente senza guida tutti comandi esteri americani, una situazione potenzialmente disastrosa in caso di attacco.

Altri hanno sottolineato, sempre al quotidiano americano, quanto sia inusuale e anche pericoloso riunire tutti i più importanti generali di un esercito nello stesso luogo, senza alcuna segretezza e senza ragione apparente.

L’ombra del licenziamento di massa

Senza una spiegazione, tra i generali starebbero serpeggiando numerosi dubbi sulle ragioni della riunione di Quantico. In particolare, in molti temono di essere licenziati.

Hegseth, fin da maggio, ha cominciato a parlare di ridurre drasticamente il numero di generali, in alcuni casi parlando di 100 posti tagliati, in altri del 20% (che su 800 sarebbero 160).

Il segretario alla Guerra inoltre ha già detto di voler attuare una nuova strategia nazionale per la difesa, utilizzando l’esercito più negli Usa che fuori. Una strategia è già stata messa in atto con l’intervento della Guardia Nazionale in molte città dei soldati al confine con il Messico.