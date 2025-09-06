Il Pentagono diventa il Dipartimento della Guerra, perché Trump ha cambiato il nome tornando al passato

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Donald Trump cambia il nome del Pentagono che tornerà a chiamarsi Dipartimento della Guerra come nel 1947. Una prova di forza del presidente a pochi giorni dalla maxi-parata militare della Cina. Il ritorno al vecchio appellativo sembra essere motivato dalla voglia del tycoon di mostrare i muscoli agli avversari confermando e rafforzando, nelle sue intenzioni, il dominio militare americano.

Perché il Pentagono diventa il Dipartimento della Guerra

“Le parole contano”, ha affermato il capo del Pentagono Pete Hegseth, presente insieme a Trump nello Studio Ovale. Assicurando che questo nuovo nome dovrebbe contribuire a “ripristinare un’etica guerriera“.

Formalmente, per il momento, si tratta di un nome “aggiuntivo”, secondo un documento distribuito dalla Casa Bianca. Poco dopo la firma dell’ordine esecutivo la scritta “Dipartimento della Difesa” è stata immediatamente rimossa da un muro del Pentagono in favore di telecamere.

IPA

L’esterno della sede del Pentagono

Anche il sito web è stato rinominato in “war.gov“, mentre Heghset nella sua bio su X si definisce “Segretario alla Guerra”.

Con la firma del 200esimo ordine esecutivo da quando è tornato alla Casa Bianca, il tycoon ha ripristinato il nome in vigore dal 1789 al 1947.

“Noi vogliamo essere offensivi, non difensivi”, ha detto Trump.

Secondo il New York Times non si tratta solo di un caso di nostalgia semantica, ma di “un messaggio” che dimostra la volontà di usare la forza in maniera più aggressiva e con scopi offensivi.

Ciò però confermerebbe anche le convinzioni di Cina e Russia secondo cui gli Stati Uniti sono un nemico deciso a fermarle in qualsiasi modo.

I rapporti tra Trump e il Pentagono

L’Afp ha ricordato che il presidente americano ha avuto un rapporto piuttosto conflittuale con l’esercito durante il suo primo mandato. Il suo ex capo di stato maggiore, il generale Marc Milley, lo ha definito un “aspirante dittatore“. Alcuni giornali gli avevano anche attribuito commenti sprezzanti sui soldati americani caduti in combattimento.

Nel secondo mandato ha riorganizzato l’esercito circondandosi di alti ufficiali scelti da lui personalmente e messo il Pentagono in mano a Heghset.

Proprio il capo del Pentagono ha detto che l’attuale obiettivo dell’esercito americano è raggiungere “la massima letalità, non una letalità tiepida”.

Nome troppo politicamente corretto

“Abbiamo vinto la prima guerra mondiale e la seconda non con il Dipartimento della Difesa, ma con quello di Guerra. Come ha detto il presidente, non siamo solo difesa, siamo anche attacco”, ha detto Hegseth plaudendo al cambio di nome deciso da Trump perché, come spiegato dal tycoon, “troppo politicamente corretto“.

Anche se le missioni dell’esercito, della marina e dell’aeronautica americane resteranno invariate, il cambio di nome, secondo gli osservatori, è un altro tassello della rivoluzione lanciata dal presidente, intenzionato a sbarazzarsi del ‘soft power‘ americano e segnalare che sono finiti i tempi in cui gli Stati Uniti promuovevano la democrazia.

La storia del Dipartimento della Guerra

George Washington aveva creato il Dipartimento di Guerra nel 1789, pochi mesi dopo la ratifica della Costituzione. Il nome è stato usato per 150 anni, fino a quando il presidente Henry Truman lo cambiò in Dipartimento della Difesa nell’ambito del National Security Act del 1947, quando la guerra fredda stava iniziando e gli Stati Uniti erano l’unica potenza nucleare.

Il nome, spiegano alcuni storici, rifletteva la volontà degli Stati Uniti di comunicare la loro avversione alla guerra: l’obiettivo era dire agli avversari che l’America non voleva conflitti ma difendersi.

Il cambio riporta ora indietro nel tempo, ma non è chiaro se supererà la prova del Congresso.

Capitol Hill deve formalmente approvare una legge di modifica e con tutti i dossier aperti i repubblicani potrebbero non avere voglia di imbarcarsi in una nuova battaglia.