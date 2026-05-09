Il Pentagono ha declassificato i file UFO dal mistero sull'Apollo 12 alle luci in Iraq, Trump: "Divertitevi!"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il Pentagono ha pubblicato dei documenti inediti sugli UFO. Si tratterebbe di una raccolta di avvistamenti segnalati come “oggetti o fenomeni aerei non identificati” (UAP) appartenenti a diversi decenni. Il Dipartimento della Difesa ha dichiarato che pubblicherà gradualmente nuovi materiali ogni volta che verranno scoperti e declassificati. Tra le aree interessate dagli avvistamenti figurano Iraq, Siria, Emirati Arabi Uniti e Grecia.

Pubblicati i file UFO

Il Pentagono ha reso disponibile un corposo database con centinaia di testimonianze oculari, resoconti pubblici, immagini e video di quelli che vengono definiti UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), ovvero fenomeni anomali non identificati.

Il Dipartimento ha comunicato che, da questo momento, i cittadini possono accedere ai file declassificati del governo federale. Alcuni di questi erano già stati resi noti all’inizio del 2026, ma ora sono stati aggiornati con versioni molto meno censurate.

Il sito del Pentagono, tuttavia, avverte che il linguaggio utilizzato in alcuni rapporti è “descrittivo ed estimativo” e riflette “l’interpretazione soggettiva della persona che ha redatto il rapporto”. Pertanto, le autorità precisano che il materiale “non deve essere interpretato come un’indicazione conclusiva di quanto realmente accaduto”.

Cosa c’è nei file?

All’interno del database sono presenti numerosi avvistamenti. Alcuni sono recenti, come bagliori e luci di origine sconosciuta segnalati in Iraq nel 2022 o in Siria nel 2024, mentre le truppe statunitensi erano stanziate per operazioni contro l’Isis. Altre segnalazioni arrivano dai contingenti negli Emirati Arabi Uniti e persino in Grecia.

Gran parte del materiale si colloca nella finestra temporale tra il 1947 e il 1968. Sono presenti anche rapporti degli astronauti della missione Apollo 12 del 1969.

Durante il secondo allunaggio della storia, un membro dell’equipaggio riferì di aver visto lampi di luce navigare nello spazio: “Sembra che alcuni di questi oggetti stiano sfuggendo all’orbita lunare. Vanno a tutta velocità e si dirigono verso le stelle”, avrebbe dichiarato.

Da Barack Obama a Donald Trump

L’attenzione per la vita extraterrestre non si è mai placata. Gli Stati Uniti vantano una vasta sottocultura a tema UFO, e quando l’ex presidente Barack Obama dichiarò che “gli alieni esistono davvero, ma io non li ho mai visti”, molti appassionati si sono sentiti legittimati nelle loro teorie. Lo stesso Obama ha poi chiarito: “Durante la mia presidenza non ho avuto alcuna prova che gli extraterrestri abbiano preso contatto con noi”.

Successivamente, Donald Trump ha ordinato al Pentagono di accelerare il processo di identificazione e divulgazione dei documenti governativi relativi ai fenomeni aerei non identificati. Con la pubblicazione di questi file, l’amministratore della NASA ha elogiato Trump per l’impegno profuso verso una maggiore trasparenza.

Quest’ultimo ha risposto su Truth Social affermando che i documenti permetteranno alle persone di decidere da sole “che diavolo sta succedendo”, chiudendo con un: “Divertitevi e godetevi il momento!”.