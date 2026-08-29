Il pericolo di una sesta ondata di calore a settembre, le previsioni degli esperti: quanto durerà la tregua

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il caldo record che ha stretto nella sua morsa l’Italia negli ultimi giorni sta concedendo una pausa, soprattutto al Centro-Nord. L’arrivo di nuove precipitazioni nei primi giorni di settembre contribuirà a riportare le temperature su valori più normali in diverse zone della Penisola. Tuttavia, la tregua potrebbe durare poco: gli esperti meteo non escludono una sesta ondata di calore sulla Penisola.

Meteo: al Nord si torna a respirare, il Sud nella morsa del calore

Le ultime proiezioni meteorologiche lasciano aperta la possibilità di una nuova rimonta dell’anticiclone africano nella prima parte di settembre. Nel frattempo, nella giornata di venerdì, in alcune aree del Nord, ci sono state grandinate e piogge torrenziali. Alcune zone sono state devastate.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il fine settimana che chiude agosto al Nord sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo decisamente più gradevoli rispetto ai giorni appena trascorsi. Il Sud, invece, non avrà tregua.

ANSA

Le previsioni per sabato 29 e domenica 30 agosto

Sabato 29 agosto al Sud si sono registrate di nuovo temperature infernali con picchi fino a 40 gradi. Il termometro è salito vertiginosamente a Catania, Cosenza, Ragusa, Caltanissetta, Reggio Calabria, Lecce, Matera, Agrigento e Messina.

Un leggero calo delle temperature è previsto domenica. Nel Meridione i valori massimi si fermeranno intorno ai 37 gradi in alcune zone di Sicilia, Calabria e Puglia.

Al Centro le temperature non dovrebbero andare oltre i 34 gradi, mentre al Nord i termometri resteranno generalmente sotto i 30-31 gradi. Una situazione che permetterà a milioni di italiani di affrontare l’ultimo fine settimana di agosto con condizioni decisamente più sopportabili.

Anche l’inizio della prossima settimana dovrebbe procedere senza particolari scossoni. Lunedì è atteso un tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature lontane dagli eccessi della recente fase africana.

In arrivo piogge a inizio settembre

Il cambiamento più evidente potrebbe arrivare tra 1 e 2 settembre, quando una perturbazione di origine atlantica attraverserà il Nord e parte delle regioni centrali.

Le precipitazioni non dovrebbero risultare particolarmente intense, ma saranno sufficienti a interrompere la lunga fase asciutta e a favorire un ulteriore ridimensionamento delle temperature.

Il pericolo di una sesta ondata di calore

Le proiezioni meteorologiche sul medio-lungo periodo mostrano la possibilità di una nuova espansione dell’anticiclone africano dopo il 5 settembre. Il che significa che potrebbe arrivare la sesta ondata di calore di quest’estate.

Si tratta ancora di uno scenario da confermare, considerata la distanza temporale e l’incertezza tipica delle previsioni a una settimana. Se l’ipotesi dovesse trovare conferma, tuttavia, l’Italia potrebbe ritrovarsi nuovamente alle prese con temperature sopra la media proprio dopo una breve parentesi più fresca.