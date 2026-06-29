Il pianeta Terra potrebbe sopravvivere al Sole quando si spegnerà, ma Mercurio e Venere saranno inghiottiti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tra 5 miliardi di anni, quando il Sole si spegnerà, la Terra non verrà inglobata. Uno studio appena pubblicato su Astronomy & Astropysics getta nuova luce sul futuro del nostro pianeta. Finora, infatti, la comunità scientifica era abbastanza certa che la Terra sarebbe stata risucchiata dal Sole, ma questa nuova pubblicazione spiega il motivo per cui il nostro pianeta potrebbe invece essere risparmiato.

Il futuro del pianeta Terra con lo “spegnimento” del Sole

Tra circa 5 miliardi di anni il Sole comincerà a spegnersi per diventare prima una gigante rossa e poi una nana bianca. Un fenomeno comune a qualsiasi corpo celeste, che decreterà la fine dell’equilibrio del nostro sistema solare.

Quando il Sole avrà terminato il “combustibile” comincerà a inglobare i pianeti più vicini. Non prima, però, di aver aumentato la propria potenza al punto da provocare l’evaporazione di tutta l’acqua presente sul pianeta.

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Sole e pianeta Terra: le nuove scoperte degli scienziati

A cambiare radicalmente, sempre tra circa 5 miliardi di anni, sarà soprattutto l’orbita della Terra. Da un lato, perdendo massa, il Sole eserciterà una forza gravitazionale meno potente e la Terra verrà spinta verso un’orbita più esterna.

Allo stesso tempo, la vicinanza dell’involucro gassoso del Sole eserciterà un effetto frenante per via delle forze di marea. Finora gli scienziati erano concordi nel ritenere inevitabile l’inglobamento del nostro pianeta nel nucleo della stella. Ma secondo questo nuovo studio pubblicato su Astronomy & Astropysics la dissipazione delle maree potrebbe essere meno forte del previsto e la Terra avrebbe possibilità di sopravvivere alla sua stella.

I modelli più avanzati, basati sulle osservazioni di una stella ritenuta simile al Sole (L2 Puppis) sono stati sviluppati negli ultimi 15 anni dagli scienziati.

Destino segnato per Mercurio e Venere

Nonostante l’ottimismo degli ultimi studi, il futuro della Terra resta un rebus: prevedere l’esatta agonia del Sole è un’impresa tutt’altro che semplice. Il destino del nostro pianeta è legato a un delicato equilibrio.

Se la perdita di massa della stella fosse inferiore alle stime, la forza gravitazionale delle maree solari potrebbe avere la meglio, trascinando la Terra verso una distruzione totale o lasciandola trasformata in un arido deserto rovente. Per altri pianeti, invece, gli scienziati hanno tracciato destini più netti. Mercurio e Venere verranno letteralmente inghiottiti e cancellati dal Sole durante la sua fase di espansione.

Marte, al contrario, batterà in ritirata migrando verso un’orbita più distante e sicura, mentre i giganti Giove e Saturno subiranno profonde mutazioni interne, candidandosi a diventare i potenziali successori del nostro pianeta.