Il piano B degli avvocati di Mario Roggero per farlo uscire dal carcere, contestata l'assenza di un giudice

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Gli avvocati di Mario Roggero contestano che, nel processo di primo grado che ha condannato il gioielliere, non si fosse presentato uno dei giudici popolari. La corte d’assise lo avrebbe sostituito con il primo sorteggiato, ma per gli avvocati non sarebbero state indagate a sufficienza le cause di questa assenza. Per questa ragione sarebbe stato violato il diritto di Roggero a un equo processo e, di conseguenza, la sentenza dovrebbe essere annullata. In questo caso il gioielliere uscirebbe dal carcere.

L’assenza di un giudice al primo grado del processo a Roggero

Stando a quanto riportato da Libero Quotidiano, il team difensivo di Mario Roggero starebbe per fare ricorso contro la sentenza che ha portato il gioielliere in carcere.

Secondo gli avvocati, infatti, nel processo di primo grado, che si è svolto nel 2023, ci sarebbe un vizio di forma che dovrebbe portare all’annullamento dell’intero procedimento.

ANSA

Il giorno della sentenza di primo grado uno dei giudici popolari non si sarebbe presentato all’udienza. Sarebbe stato sostituito con il primo sorteggiato non scelto per la corte d’assise del processo.

Cosa sostengono gli avvocati di Roggero

Secondo gli avvocati di Roggero, però, i giudici non avrebbero indagato a sufficienza le causa dell’assenza di questo giudice, e questo renderebbe il processo nullo.

“All’assenza del giudice popolare effettivo potrebbero aver condotto le più disparate cause, ma esse debbono essere sempre indagate e dichiarate” hanno dichiarato i difensori del gioielliere.

“La totale assenza di indagine e di motivazione sulle ragioni dell’assenza del giudice popolare comporterebbero una nullità assoluta della sentenza di primo grado” conclude il ricorso.

Roggero chiede alla moglie di prendere un vigilante per la gioielleria

Lo stesso Roggero è tornato a parlare dal carcere, chiedendo alla moglie di assumere un vigilante per quando riaprirà la gioielleria:

Gli serve assolutamente una guardia giurata. Senza di me, in caso di una nuova rapina, non so come potrebbero difendersi. Tutti sanno che io non sono più lì, potrebbero approfittarsene. Forse ti può interessare Mario Roggero e la telefonata al 112 dopo il duplice omicidio: "Ho sparato, ci sono morti" Spunta l'audio della telefonata al 112 di Mario Roggero dopo la rapina: "Ho sparato, ci sono morti". Cosa disse l'ex gioielliere

“Non adesso, che sono sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine e della stampa, ma tra un mesetto sì. Sono in apprensione pensando a loro in negozio senza di me” ha poi continuato Roggero.