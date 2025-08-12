Il piano per la decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto. Il ministro Urso: “Incoraggerà gli investitori"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Presso il Ministero delle Imprese è stata firmata da tutte le amministrazioni nazionali e locali l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti dell’ex Ilva di Taranto. Si tratta di una bozza, che non indica i tempi per il passaggio alla produzione con forni elettrici. Prevista una nuova riunione per “esaminare le prime evidenze della Procedura”.

I piani per l’ex Ilva di Taranto

È stata una riunione fiume quella tra i rappresentanti di Ministeri dell’Ambiente e della Salute, Mimit, Regione Puglia, Provincia e Comuni di Taranto e Statte, Autorità di Sistema Portuale, Ilva, Acciaierie d’Italia, Taranto Energia, Adi Energia e Dri d’Italia.

Una riunione al termine della quale le amministrazioni locali e nazionali hanno raggiunto un accordo sul futuro dell’ex Ilva.

ANSA Il ministro delle Imprese Adolfo Urso

L’intesa in vista del bando per la vendita dell’acciaieria, ribadisce che l’acquirente dovrà mantenere fede all’impegno di una completa decarbonizzazione dell’acciaieria.

Prevista anche l’istituzione di un commissario ad hoc per la reindustrializzazione delle aree libere.

Infine, sarà da favorire l’incremento del Fondo sanitario regionale e delle risorse per il potenziamento del monitoraggio ambientale.

La soddisfazione del ministro Urso

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso si è dimostrato entusiasta degli accordi raggiunti con le amministrazioni locali.

“Oggi finalmente sappiamo che c’è la squadra Italia unita per la prima volta nella storia di questa vicenda che dura oltre 15 anni” è il commento.

Urso si attende l’arrivo di investitori con “piani industriali per il rilancio della siderurgia, della riconversione, della conversione green”.

Il ministro assicura infine che, nel piano, ha priorità il garantire “i migliori livelli occupazionali”.

Seppur vi è incertezza, da parte dei sindacati, per il futuro dei lavoratori dell’ex Ilva.

Il documento sottoscritto dal Mimit è considerato “privo di tutele e certezze” da Rocco Palombella, segretario generale Uilm.

La speranza del governatore Emiliano

Ancor più soddisfatto del ministro Urso si è dichiarato Michele Emiliano: “È un giorno che resterà nella storia della Puglia e dell’Italia intera”.

“Abbiamo scritto una pagina nuova, attesa da dieci anni, costruita con tenacia, sacrificio e visione” prosegue il governatore.

La speranza di Emiliano è che la fabbrica “per troppo tempo anche simbolo di sofferenza e contraddizione” rinasca “in armonia con il diritto inviolabile alla vita, alla salute, al lavoro e alla tutela ambientale”.