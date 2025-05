Il piano per uccidere Chamila Wijesuriya, Emanuele De Maria avrebbe studiato tutto nei dettagli secondo il gip

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Emanuele De Maria avrebbe pianificato il femminicidio di Chamila Wijesuriya e poi l’omicidio di Hani Nasra, suoi colleghi all’hotel dove lavorava in permesso dal carcere di Bollate, ma non è ancora chiaro cosa l’omicida abbia fatto tra il momento dell’evasione e il suo suicidio.

Il piano di Emanuele De Maria

Emanuele De Maria, il detenuto evaso dal carcere di Bollate che si è suicidato domenica 11 maggio buttandosi dal Duomo di Milano, avrebbe ucciso la collega Chamila Wijesuriya dopo aver pianificato il femminicidio.

Il piano prevedeva prima l’uccisione della donna, 50 anni, e poi quella dell’altro collega che si occupava del bar dell’hotel dove De Maria lavorava in permesso, Hani Nasra, che però è riuscito a sopravvivere alle coltellate.

Fonte foto: ANSA Emanuele De Maria e Chamila Wijesuriya poco prima dell’omicidio della donna

Il pubblico ministero Francesco De Tommasi ha disposto le autopsie anche per accertare se l’uomo, autore di un omicidio e di un tentato omicidio premeditati, avesse assunto sostanze stupefacenti.

La ricostruzione della latitanza

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto nelle 48 ore che vanno dall’evasione di De Maria fino al suo suicidio, attorno alle 14:00 dell’11 maggio in piazza Duomo a Milano.

Subito dopo aver ucciso Wijesuriya avrebbe spento il proprio cellulare e, con quello della vittima, avrebbe chiamato alcuni parenti, chiedendo loro perdono e dicendo di aver fatto “una cazzata”.

Scompare poi fino alle 6:17 di sabato, quando si presenta all’hotel dove lavorava per cercare di uccidere Nasra. Sparisce nuovamente fino a quando non viene ritrovato senza vita dopo essersi gettato dalla terrazza del Duomo di Milano

La relazione tra De Maria e la collega

Secondo la teoria principale che gli investigatori hanno costruito basandosi sugli eventi e sulla testimonianza di Nasra, all’origine di quanto accaduto ci sarebbe stata una relazione sentimentale tra De Maria e Wijesuriya.

La donna, 50 anni, era sposata, e Nasra le avrebbe consigliato, stando alla sua stessa testimonianza, di interrompere la relazione con De Maria. Il barista avrebbe anche rivelato il passato del detenuto alla collega.

Nel 2016, De Maria aveva accoltellato a morte una ragazza, la 23enne Oumaima Racheb, in un albergo di Castel Volturno, in provincia di Caserta, per poi fuggire all’estero ed essere arrestato soltanto due anni dopo.