Il piano Valditara per le lingue straniere, viaggi studio gratis per gli studenti delle scuole superiori

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Viaggi studio all’estero gratis per 150mila studenti delle scuole superiori, con soggiorni fino a sei mesi interamente finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. È il nuovo piano annunciato dal ministro Giuseppe Valditara per rafforzare le competenze linguistiche e favorire l’internazionalizzazione della scuola italiana.

Il piano Valditara per le lingue straniere

L’iniziativa, presentata dal ministro Giuseppe Valditara e illustrata al Tg1, prevede un investimento di oltre 420 milioni di euro di fondi europei destinati agli studenti del quarto anno delle scuole superiori.

Il progetto punta a coinvolgere il 30% degli alunni del penultimo anno, offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza di studio in un Paese europeo senza alcun costo per le famiglie.

Come riportato anche da Open, il programma si chiama “La scuola italiana in Europa” ed è stato definito dal ministro “il più grande piano di potenziamento linguistico mai realizzato nel nostro Paese”, con una portata “sette volte superiore rispetto all’intero programma Erasmus”.

I viaggi studio gratis per gli studenti delle superiori

L’obiettivo, ha precisato Valditara, non è sostituire l’Erasmus+, ma affiancarlo con un progetto pensato specificamente per il sistema scolastico italiano.

I soggiorni avranno una durata standard di due settimane, ma potranno essere estesi fino a sei mesi con un inserimento completo nel percorso scolastico del Paese ospitante.

Gli studenti non frequenteranno soltanto corsi di lingua, ma seguiranno anche materie curricolari come storia, matematica e scienze insieme ai loro coetanei stranieri.

Coperte le spese di viaggio, vitto e alloggio

Il programma comprenderà inoltre laboratori, visite aziendali e istituzionali, incontri con esperti e percorsi formativi dedicati all’innovazione, come riferito da Open.

Secondo quanto spiegato nel servizio del Tg1, la selezione dei partecipanti sarà affidata alle scuole e terrà conto sia del merito scolastico sia dell’Isee.

Il finanziamento ministeriale coprirà le spese di viaggio, vitto e alloggio. Il piano coinvolgerà inoltre circa 15mila docenti, che accompagneranno gli studenti e parteciperanno alle attività di formazione.

Le esperienze di studenti e insegnanti

Nel servizio del Tg1, uno studente che ha già partecipato a un’esperienza di mobilità internazionale ha raccontato quello che ha vissuto.

“È stata un’esperienza straordinaria che mi ha permesso di migliorare le mie competenze linguistiche, di crescere sul piano personale e di avere una maggiore consapevolezza di me stesso”, ha detto.

Un insegnante ha invece sottolineato che iniziative di questo tipo “non servono solo a migliorare le competenze linguistiche, ma anche a sviluppare adattabilità e flessibilità, qualità sempre più richieste in una società globale e competitiva”.