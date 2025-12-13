Il picco delle stelle cadenti Geminidi nella notte tra il 13 e 14 dicembre: 150 meteore all'ora, come vederle

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Le Geminidi, le stelle cadenti più spettacolari dell’anno, sono pronte a regalare un vero e proprio tripudio luminoso nei cieli d’Italia, con il picco massimo atteso nella notte tra il 13 e il 14 dicembre. Questo straordinario sciame meteorico, noto per le sue scie molto luminose, persistenti e spesso colorate, offrirà una media di 120-150 meteore visibili all’ora, un tasso orario zenitale (ZHR) che lo rende il più prolifico dell’anno.

Cosa sono le stelle cadenti Geminidi: le origini

Come riporta TgCom24, lo spettacolo è garantito per tutti gli appassionati e i curiosi: basta individuare un cielo il più possibile libero dall’inquinamento luminoso e volgere lo sguardo verso la costellazione dei Gemelli, il punto nel firmamento da cui sembrano originare le scie.

A differenza della maggior parte degli sciami meteorici, che sono generati dai detriti di comete che si disintegrano al passaggio ravvicinato con il Sole, le Geminidi hanno un’origine scientifica anomala.

ANSA

Le Geminidi, le stelle cadenti più spettacolari dell’anno, regalano un vero e proprio tripudio luminoso

Queste stelle cadenti sono infatti legate all’asteroide 3200 Phaeton, un corpo celeste di circa cinque chilometri di diametro.

Phaeton è classificato come asteroide, ma si comporta in modo insolito: si pensa che possa essere il nucleo ormai esaurito di una cometa che, nel tempo, ha perso i suoi elementi volatili, lasciando dietro di sé una scia di detriti rocciosi che la Terra attraversa ogni dicembre.

A che ora vedere le stelle cadenti Geminidi in Italia

Lo sciame meteorico è attivo dal 4 al 20 dicembre, ma la massima intensità si concentrerà in un’ampia finestra temporale che va dalle 16:00 di sabato 13 alle 13:00 di domenica 14.

Sebbene il momento esatto del picco (ore 09:00 di domenica 14) sia invisibile dall’Italia a causa della luce diurna, le ore precedenti regaleranno un’osservazione spettacolare.

Il periodo migliore in assoluto per mettersi a osservare sarà nel cuore della notte, in particolare tra le 02:00 e le 05:00 di domenica 14 dicembre.

È in questo intervallo che il radiante – il punto nel cielo da cui le meteore sembrano provenire – raggiungerà la sua massima altezza tra Sud e Sud Ovest, garantendo la migliore visibilità.

Il radiante si trova nella costellazione dei Gemelli, vicino alla stella Castore.

Come osservare le stelle cadenti Geminidi

Per ammirare lo spettacolo, non è necessario alcuno strumento ottico.

L’Unione Astrofili Italiani (UAI) raccomanda semplicemente di trovare un luogo buio e di spaziare con lo sguardo su tutto il firmamento circostante, non concentrandosi unicamente sul radiante.

Le meteore Geminidi, infatti, sono lente e molto luminose, spesso lasciando scie che attraversano ampie porzioni della volta celeste.