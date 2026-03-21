Il piccolo Liam, simbolo dell'anti Ice, sarà deportato dagli Usa con il fratello, il papà e la mamma incinta

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il piccolo Liam è diventato il simbolo delle proteste contro l’Ice, l’agenzia anti-immigrazione americana. Ora il bambino di 5 anni, che era stato arrestato a Minneapolis, e la sua famiglia rischiano di essere deportati dagli Stati Uniti. Hanno un mese di tempo per fare ricorso contro la decisione di un giudice.

Liam e la famiglia rischiano di essere deportati

Liam Conejo Ramos è il bambino di 5 anni con il cappello azzurro con le orecchie, la cui foto dell’arresto da parte dell’Ice è diventata un simbolo.

Il 20 gennaio il piccolo è stato arrestato insieme al padre e poi la famiglia era stata trasferita in un centro di detenzione familiare in Texas.

Ora il bimbo, il papà, il fratello e la madre incinta rischiano di essere deportati. Un giudice dell’immigrazione ha dato ragione all’amministrazione Trump, che chiedeva appunto la deportazione dei Ramos.

Getty Images

La famiglia ha un mese di tempo per presentare ricorso.

La richiesta di asilo

Secondo i legali della famiglia Ramos, il bambino, i genitori e il fratello erano entrati legalmente negli Stati Uniti attraverso una domanda di asilo. Poiché sono passati meno di due anni, secondo l’amministrazione Trump potevano essere deportati con procedura accelerata.

Il 20 gennaio gli agenti dell’Ice li avevano arrestati a Minneapolis, in Minnesota, e trasferiti in un centro di detenzione familiare in Texas.

Il 1° febbraio l’intervento di un giudice conservatore aveva annullato la detenzione e ordinato il ritorno a casa del piccolo e del padre.

Ora la famiglia rischia nuovamente di essere mandata via dagli Stati Uniti.

I legali della famiglia Ramos

Gli avvocati della famiglia ecuadorena hanno chiesto a un board del dipartimento di Giustizia, che si occupa di immigrazione, di rinviare il caso a un tribunale speciale, perché venga esaminata la loro richiesta d’asilo. Ma potrebbe non esserci abbastanza tempo.

“Considerato tutto quello che Liam e la sua famiglia hanno passato, è incredibile come il governo continui a tormentarli”, ha dichiarato Paschal Nwokocha, uno degli avvocati.