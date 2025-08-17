Il Pippo Baudo privato, chi erano i figli Alessandro e Tiziana e cosa fanno ora

La morte di Pippo Baudo ha colpito e rattristato il Paese che in lui aveva trovato un volto familiare nei tanti anni della sua lunga carriera. Un dolore, quello della sua scomparsa, condiviso con la vera famiglia del presentatore siciliano e con i suoi due figli, Alessandro e Tiziana. Due storie diverse e significative per il decano della tv italiana.

Chi sono i figli di Pippo Baudo

Il volto della tv e della Rai, Pippo Baudo, ha salutato il suo pubblico, per l’ultima volta, il 16 agosto. Aveva 89 anni quando è morto lasciando una platea che ne aveva seguito le trasmissioni per decenni.

Il lutto è nazionale ma anche, ovviamente, familiare. Baudo lascia infatti due figli, nati nel 1962 e nel 1970: ecco le loro, differenti, storie.

IPA

Pippo Baudo con sua figlia Tiziana

Chi è Tiziana Baudo

Molto, se non tutto, si sa del Pippo Baudo pubblico, dei suoi programmi, della sua simpatia e dei suoi vezzi mentre è stata molto più riservata la sua dimensione privata. Certo, negli anni si è spesso parlato delle donne che lo hanno accompagnato durante gli anni ma meno si sa dei suoi figli. Baudo aveva due eredi: Alessandro e Tiziana.

Tiziana è nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi, il primo del conduttore che si sposò allora con una donna estranea al mondo dello spettacolo. Fin da piccola, Tiziana ha vissuto quasi in simbiosi con il padre con il quale aveva un grande rapporto non solo da genitore e figlia ma anche lavorativo. Per anni è stata infatti la sua assistente personale e segretaria e ha seguito da vicino le produzioni e i programmi del padre.

Da oltre vent’anni collabora con RTL 102.5, dov’è responsabile delle pubbliche relazioni e dell’organizzazione di eventi. È sposata con Mirko Mengozzi, speaker radiofonico, e dal 2010 è madre di due gemelli, Nicholas e Nicole.

La storia di Alessandro, il figlio riconosciuto dopo anni

Quella di Alessandro Baudo, invece, è una storia più anomala. Nato nel 1962, il figlio del presentatore seppe delle sue origini e di avere cotanto padre solo da adulto. Credeva infatti di essere figlio di Tullio Formosa, dirigente Rai e marito di Mirella Adinolfi, sua madre.

Alessandro nacque dalla relazione tra Mirella e Pippo e, nel 1996, fu ufficialmente riconosciuto dal padre dopo un test del Dna e un iter legale. I due fin da subito hanno stretto un buon rapporto tanto che il figlio parla del padre come di una figura presente e calorosa mentre Baudo ha dichiarato di aver accettato con affetto e senso di responsabilità la nuova relazione con il figlio.

Il figlio di Pippo è un musicista e autore e ha vissuto a lungo in Australia, dove ha inciso dei dischi di soul e blues. È padre di Sean, nato nel 1990, negli ultimi anni è rientrato in Italia e vive a Terni.