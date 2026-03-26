Il post dello studente 13enne prima di accoltellare la prof: "Non ho avuto il coraggio di uccidere mio padre"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lo studente di 13 anni che ha accoltellato la sua professoressa di francese Chiara Mocchi a Trescore Balneario faceva parte di un piccolo gruppo Telegram, dove ha postato il video dell’aggressione. Ma non solo, ci sono anche foto e testi ora al vaglio degli investigatori, tra cui una lettera, una sorta di manifesto in cui il ragazzino preannunciava quello che avrebbe fatto. Nel testo dice anche che avrebbe voluto uccidere il padre, ma di non aver avuto il coraggio.

Il post del 13enne prima di accoltellare la prof

Nel gruppo Telegram dove il 13enne ha pubblicato il video dell’aggressione alla sua professoressa, avvenuto mercoledì 25 marzo in una scuola di Trescore Balneario (Bergamo), gli investigatori hanno trovato anche altro materiale.

Ci sono delle foto con le armi utilizzate dal ragazzo, i coltelli e una pistola scacciacani, e con la maglietta che avrebbe indossato durante l’aggressione, con la scritta “vendetta” tracciata a mano con un pennarello.

ANSA

E una sorta di “manifesto”, una lunga lettera, in inglese, in cui lo studente si racconta e annuncia quello che avrebbe poi fatto.

“Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre”

Nella lettera, intitolata “La soluzione finale”, il 13enne spiega le ragioni del suo gesto e mette nero su bianco l’intenzione di uccidere la sua professoressa di francese, perché “le piace umiliarmi”.

Non solo, come riporta Repubblica il giovane scrive che avrebbe voluto uccidere anche il padre, esprimendo il suo rammarico per non aver avuto la forza di farlo.

“Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre”, si legge in uno dei passaggi della lettera.

Il manifesto dello studente 13enne

“Sono giunto alla conclusione che non posso più vivere una vita così”, scrive il 13enne, “una vita piena di ingiustizie, mancanza di rispetto e banalità”.

“Ucciderò la mia insegnante di francese. La scelta non è casuale, è mirata”, spiega il ragazzino. “Le piace prendermi di mira, umiliarmi davanti a tutti, fare commenti cattivi, battute di cattivo gusto e giustificare la violenza contro di me anche quando sono chiaramente la vittima”.

Per quanto riguarda la sua ideologia, il 13enne spiega di non riconoscersi in nessuna ideologia ben definita “perché l’unica cosa che conta sono io, nessun altro conta, nessuna vita ha importanza al di fuori della mia”.

Lo studente dimostra anche di sapere che non pagherà per quanto fatto: “Visto che a quanto pare i ‘ragazzi’ non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio: non posso essere incarcerato, dato che in Italia l’età minima per la responsabilità penale è 14 anni, non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare: uccidere lei e chiunque cercherà di impedirmelo”.

E sul suo gesto: “Non è solo un atto di vendetta, è un modo per rompere la noiosa routine nel modo più estremo possibile. Sono stanco di essere un tipo banale, di dover fare sempre le stesse cose”.