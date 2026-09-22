Il presidente della Cina Xi Jinping sta male? Cena saltata e video tagliato, cosa si sa sul vertice con Trump

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Pechino ha confermato il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump. Una notizia che smentisce le voci che volevano il presidente cinese in condizioni di salute tali da non permettergli l’incontro. C’era attesa dopo il malessere durante il vertice BRICS di New Delhi, ma anche dopo il vistoso “passo rigido” sulla scaletta dell’aereo e altri segnali. A dare man forte alle indiscrezioni sul malore è stato anche il video dell’arrivo a Bishkek tagliato dalla televisione cinese.

Vertice tra Trump e Jinping

Il presidente cinese Xi Jinping ha confermato la visita da mercoledì 23 a venerdì 25 settembre negli Stati Uniti. La nota ufficiale arriva da Pechino, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sul programma.

I due si incontreranno il 24 settembre a Washington, nel secondo incontro tra i leader dopo quello con il presidente statunitense avvenuto in Cina lo scorso maggio. Tra i temi attesi figurano commercio e dazi, ma anche restrizioni tecnologiche, intelligenza artificiale e minerali critici.

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Non mancano poi i temi geopolitici, da Taiwan all’Iran. Si prospetta un vertice “costruttivo, approfondito e franco”, secondo Pechino, esattamente come quello avvenuto tra il vicepremier cinese e la segretaria al Tesoro statunitense.

Come sta Xi Jinping

Sullo stato di salute di Xi Jinping si è discusso a lungo, tanto da ipotizzare un rinvio del vertice. Il motivo è da collocare allo scorso 30 agosto, quando il presidente cinese è arrivato nella capitale kirghisa Bishkek.

In quell’occasione è apparso insicuro sulla scaletta del Boeing di Air China. In televisione lo si è visto stringere forte la mano alla moglie e scendere a terra con passo rigido. Una scena censurata dalla televisione di Stato cinese che ha alimentato le speculazioni legate allo stato di salute e all’età del leader.

Nella tappa di New Delhi del 12 settembre, uno scambio con Narendra Modi ha lasciato intendere un malore di Xi. Sono circolate immagini di assistenti attorno al presidente cinese, anche se più che di problemi di salute si è parlato del malfunzionamento dell’auricolare.

Cosa si sa davvero

Eppure la sera del 12 settembre il presidente cinese non si è presentato alla cena di gala organizzata per i capi di Stato e di governo dei Paesi BRICS. Da qui le speculazioni su un quadro clinico grave per il presidente, con l’ipotesi persino di un ictus.

Da Pechino non sono giunte informazioni né spiegazioni sull’assenza all’evento programmato da tempo, mentre la diplomazia indiana ha parlato di “fake news”, aggiungendo che l’ospite si trovava in albergo a riposare dopo le fatiche della missione.

Fonti informate, come cita il Corriere della Sera, parlano invece di un lieve malessere causato dal catering della colazione di lavoro (un menu vegetariano molto speziato) che avrebbe dato fastidio anche a un altro presidente, il sudafricano Cyril Ramaphosa. In quel caso, però, il disturbo era stato dichiarato. Il giorno dopo Xi Jinping è risalito autonomamente a bordo del suo aereo ed è ripartito per Pechino.