Il presunto bacio tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, l'ipotesi sulla foto citata da Lavitola

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Spunta anche Maria Rosaria Boccia nella vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola. Dalla collaborazione negli scoop sul caso Sangiuliano sarebbe nato un rapporto più stretto e intimo tra la donna e l’ormai ex conduttore di Report. Almeno stando a quanto raccontato agli inquirenti dall’ex compagna di Lavitola, Natalia Potenza: “Ci hanno fatto vedere una foto in cui Sigfrido si bacia con la Boccia”, le avrebbe detto il faccendiere.

Il presunto bacio tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia

Il rapporto tra fonte e giornalista tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci sarebbe evoluto in qualcosa di più intimo, fino ad arrivare al bacio.

È quanto riporta il quotidiano Libero Quotidiano sulla base delle carte dell’inchiesta su Valter Lavitola, l’ex faccendiere accusato dell’attentato all’ex conduttore di Report.

ANSA

La storia del presunto bacio è stata raccontata dall’ex compagna di Lavitola, Natalia Potenza, ai magistrati durante l’interrogatorio di sabato 12 settembre.

Nei giorni scorsi la donna ha denunciato l’ex compagno per maltrattamenti.

Lavitola: “Questo scemo non può più essere candidato”

Secondo quanto riporta Libero Quotidiano, Potenza avrebbe riferito che a inizio maggio 2026 Lavitola sarebbe rientrato a casa su tutte le furie.

Alle sue richieste di spiegazioni le avrebbe risposto: “Questo scemo non può più essere candidato. Ci hanno fatto vedere una foto in cui Sigfrido si bacia con la Boccia”.

Secondo gli inquirenti, in quei giorni Lavitola stava lavorando al sondaggio per l’eventuale discesa in campo del giornalista.

Non si sa chi avrebbe mostrato l’immagine a Lavitola, né se questa esista effettivamente.

Boccia e Ranucci

A luglio Maria Rosaria Boccia aveva parlato al Foglio del suo rapporto con Ranucci, definendolo un “intimo amico” e un “uomo meraviglioso, gentile, delicato”.

“Siamo amici, ci sentiamo spesso e gli sono accanto, ci vediamo, ci vogliamo bene. Soprattutto ora che la politica lo attacca”, aveva detto.

Il rapporto tra Boccia e Ranucci è al centro di un libro dell’imprenditrice di Pompei di prossima uscita, dal titolo Guai a chi lo tocca. Io, Sigfrido e le tempeste.

Nel volume Boccia ripercorre la sua conoscenza con Ranucci: dagli scoop di Report su Sangiuliano nel 2024 fino all’amicizia e al caso Lavitola.

Ranucci: “Foto fake”

Sigfrido Ranucci ha subito smentito l’articolo di Libero Quotidiano, parlando di una foto realizzata con l’intelligenza artificiale: “Altra falsità dei giornali di Angelucci”.